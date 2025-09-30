Για τον πόλεμο στην Ουκρανία μίλησε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ μιλώντας στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας.

Η Ρωσία «δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο» είπε ο Κέλογκ.

«Νομίζω ότι πιθανότατα βαθιά μέσα στην καρδιά του συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να τον κερδίσει. Αυτή είναι μια μάχη που δεν μπορεί να κερδίσει μακροπρόθεσμα. Δεν πρόκειται να συμβεί.»

Ερωτηθείς για τα πρόσφατα περιστατικά που αφορούν τη Ρωσία στην Ευρώπη, ο Κέλογκ σχολίασε:

«Ο τρόπος με τον οποίο αντιδράς σε κάτι τέτοιο, από στρατιωτικό υπόβαθρο, θα έλεγα ότι μερικές φορές αυξάνει αυτό που ονομάζεται επίπεδο κινδύνου για να το κάνεις.»

«Θα σας δώσω ένα καλό παράδειγμα. ... Πριν από λίγα χρόνια, το 2015, οι Ρώσοι έστειλαν ένα ρωσικό μαχητικό να εισβάλει στον τουρκικό εναέριο χώρο. Τι έκαναν οι Τούρκοι; Το κατέρριψαν» είπε ο Κέλογκ.

Ερωτηθείς για το πώς να φτάσει κανείς σε μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι, Πούτιν και Τραμπ, ο Κέλογκ ανέφερε ότι «ο τρόπος με τον οποίο το καταφέρνεις, όπως το κάνει η Ουκρανία κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή, είναι ότι το κάνεις σχεδόν απαγορευτικό για το κόστος».

Υποστήριξε ότι η Ουκρανία σημειώνει πρόοδο προς την επίτευξη αυτού του στόχου «χτυπώντας τα διυλιστήρια, τα οποία μειώνουν κατά 20% την παραγωγή πετρελαίου τους». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «κάποιοι στην Ευρώπη εξακολουθούν να αγοράζουν».

Υποστήριξε ότι η Ρωσία «είναι ένα πετρελαϊκό κράτος και αν αφαιρέσουμε τα πετροδολάρια, θα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα».

«Νομίζω ότι ο υπολογισμός είναι στον Πούτιν... και ουσιαστικά στο επίπεδο πόνου που είναι διατεθειμένος να το δεχτεί», λέει, επισημαίνοντας τα αυξανόμενα προβλήματα της Ρωσίας στην πρώτη γραμμή με τον ρωσικό στρατό «να βγάζει τανκς από μουσεία για να τα φέρει στην πρώτη γραμμή».

«Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να χαράξουμε άλλες κόκκινες γραμμές. Αυτός έχει το πρόβλημα, όχι η Δύση, και πρέπει να πάρει αυτός την απόφαση, όχι η Δύση. Η Δύση είναι πολύ, πολύ καλά ευθυγραμμισμένη, και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό».

Πηγή: skai.gr

