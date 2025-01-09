Η απίστευτα δημοφιλής πριγκίπισσα της Ουαλίας Κάθριν – η Κέιτ Μίντλεντον δηλαδή - γιορτάζει σήμερα τα 43α γενέθλιά της και το X έχει κατακλυστεί από ευχές, μετά και την περιπέτεια της υγείας της.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, σε μία συνήθιστη κίνηση για την βασιλική οικογένεια, εξέφρασε την αγάπη του δημοσίως, ανεβάζοντας στα social media μία μια αδημοσίευτη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον και ένα προσωπικό μήνυμα, αποκαλώντας την «την πιο απίστευτη σύζυγο και μητέρα».

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία της πριγκίπισσας της Ουαλίας τραβήχτηκε στο Γουίνδσορ, το περασμένο καλοκαίρι.

Στην φωτογραφία, η Κέιτ φορά τζιν, λευκό πουκάμισο, μαύρο σακάκι και ένα καρό κασκόλ ενώ ποζάρει χαμογελαστή και ανέμεληστην κάμερα.Έχει τα χέρια στις τσέπες της, αναδεικνύοντας το εκθαμβωτικό δαχτυλίδι αρραβώνων της, ενώ τα μαλλιά της πέφτουν κυματιστά στους ώμους της.

«Στην πιο απίστευτη σύζυγο και μητέρα. Η δύναμη που έδειξες τον τελευταίο χρόνο ήταν αξιοθαύμαστη. Ο Τζορτζ, η Σάρλοτ, ο Λούις και εγώ είμαστε τόσο περήφανοι για σένα. Χρόνια πολλά, Κάθριν. Σε αγαπάμε. Γ», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας.

To the most incredible wife and mother. The strength you’ve shown over the last year has been remarkable. George, Charlotte, Louis and I are so proud of you. Happy Birthday, Catherine. We love you. W pic.twitter.com/VIW5v2aKlu — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 9, 2025

Από την πλευρά τους, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ευχήθηκαν χρόνια πολλά στην Κέιτ Μίντλετον μέσα από τον λογαριασμό τους στο Instagram. Το βασιλικό ζεύγος δημοσίευσε μια φωτογραφία της πριγκίπισσας από τον χριστουγεννιάτικο περίπατό της στο Σάντρινγκχαμ, χαμογελαστή και κρατώντας ένα μπουκετο λουλούδια, γράφωντας στη τρυφερή λεζάντα: «Χρόνια πολλά στην πριγκίπισσα της Ουαλίας».

Happy Birthday to The Princess of Wales! 🎂 pic.twitter.com/AaLOjsbOPn — The Royal Family (@RoyalFamily) January 9, 2025

Επειτα από μια χρονιά που σηματοδοτήθηκε από τον καρκίνο, φετος η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα σπάσει την παράδοση να γιορτάζει τα γενέθλια της περιστοιχισμένη από την οικογένειά της και φίλους στην οικογενειακή κατοικία στο Νόρφολκ (ανατολική Αγγλία).

Για την σημερινή ημέρα, η Κέιτ Μίντλετον θα υποδεχθεί λίγους και καλούς προσκεκλημένους στην οικία της στο Ουίνδσορ, σε ένα δείπνο με χαρούμενο χαρακτήρα.

Λίγο μετά τον εορτασμό των 42ων γενεθλίων της, τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, το Παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας εισήχθη στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και θα διέκοπτε τις δημόσιες υποχρεώσεις της όσο ανάρρωνε.

Τον Μάρτιο του 2024 η Κέιτ κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο ανακοίνωσε ότι έχει καρκίνο, σοκάρωντας τον πλανήτη.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της το καλοκαίρι και επανέρχεται πλέον σταδιακά στα δημόσια καθήκοντά της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.