Με αφορμή την ταινία «Υπάρχω», η εκπομπή «Super Κατερίνα» παρουσίασε ένα απόσπασμα από μια παλαιότερη συνέντευξη της Καίτης Γκρέυ, στο οποίο η θρυλική τραγουδίστρια αναφέρεται στη σχέση της με τον Στέλιο Καζαντζίδη, παρουσιάζοντας μία διαφορετική εκδοχή από αυτήν της ταινίας.

Στο «Υπάρχω» η Καίτη Γκρέυ παρουσιάζεται ως μία εμμονική γυναίκα, που «καταδίωκε» τον Στέλιο Καζαντζίδη και δεν τον άφηνε να προχωρήσει στη ζωή του. Ωτσόσο, η ίδια η Γκρέυ είχε δηλώσει ότι η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική.

«Πέρασα πολύ φάση με τον Στέλιο, δεν ξέρει κανένας τι έχω περάσει. Με κυνηγούσε, όποια και να είχε στη ζωή του. Εγώ τότε όταν χώρισα μαζί του, έκλαψα, χτυπήθηκα, αλλά δεν πήγα ποτέ να τον κυνηγήσω», είχε δηλώσει η τραγουδίστρια.

«Μια περίοδο, ο Στέλιος ήταν στο νοσοκομείο και εγώ τότε είχα δεσμό με τον Νίκο Λαιμό. Τότε ο Στέλιος ήταν παντρεμένος με την Μαρινέλλα, αλλά ζήτησε να πάω στο νοσοκομείο. Εγώ στο τέλος πήγα να τον δω, ήταν και η μητέρα του εκεί. Εκείνος μόλις με είδε έκανε χαρά, μου τραβούσε το χέρι, δεν με άφηνε να φύγω. Ακόμα και όταν ήταν με την Μαρινέλλα δεν με άφηνε ήσυχη», είχε αποκαλύψει τότε η Καίτη Γκρέυ.

