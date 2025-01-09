Ζέτα Μακρυπούλια: Για διακοπές στο Βιετνάμ - Δείτε φωτογραφίες

Στο μακρινό Βιετνάμ μαζί με τον καλό της φίλο Νίκο Μουτσινά βρίσκεται η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία επέλεξε τον ήλιο και τις εξωτικές παραλίες για τις πρώτες διακοπές του χρόνου.

«Όχι που δεν θα έβρισκα το καλοκαίρι..!!» έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός και παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες της με μαγιό.

«Το ταξίδι στο Βιετνάμ, είναι ένα σκοτσέζικο ντους, στις αλλαγές του καιρού.. Έχει όλες τις εποχές του χρόνου.Καλή χρονιά και από το καλοκαίρι παιδιά!!» έγραψε ακόμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.