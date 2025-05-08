Keisha Buchanan: Η δεκαετής κακοποίηση της τραγουδίστριας των Sugababes

Υπό καθεστώς τρόμου και ακραίας κακοποίησης ζούσε για δέκα χρόνια η τραγουδίστρια των Sugababes,Keisha Buchanan, δεχόμενη σωματική και λεκτική βία από τον πρώην σύντροφό της, Taiwo Leo Atieno, 39 ετών, ποδοσφαιριστή που έπαιζε για την Κένυα και τη Λούτον Τάουν.

Σύμφωνα με σχετικό κατηγορητήριο, η 40χρονη ποπ σταρ είχε πέσει για τουλάχιστον τρεις φορές, θύμα, άγριου ξυλοδαρμού από τον πρώην σύντροφό της ο οποίος και προσπαθούσε να ελέγχει κάθε της κίνηση, απαγορεύοντας της ενδεικτικά να φορά κόκκινο κραγιόν.

Σε ένα από τα βιαιότερα ξεσπάσματα του ενδεικτικά φέρεται να άρπαξε τη 40χρονη από το λαιμό, τη γρονθοκόπησε στο χέρι και τη χτύπησε στην πλάτη.

Η Keisha ισχυρίζεται ότι ο πρώην της, ήλεγχε τα οικονομικά της και την καθημερινή της ζωή, ορίζοντας της μεταξύ άλλων το πότε μπορούσε να κάνει ντους ή στο γυμναστεί, τις διατροφικές της συνήθειες, τι μπορούσε να δει στην τηλεόραση και πότε.

Η σχέση του Atieno με το ιδρυτικό μέλος των Sugababes ξεκίνησε 2011 και η φερόμενη κακοποίηση υπολογίζεται μεταξύ του 2015 και του 2018.

Η τραγουδίστρια κατήγγειλε ότι ενώ ζούσε με τον κατηγορούμενο δεν της επιτρεπόταν να ανοίξει τις δικές της επιστολές ή να ελέγχει τα οικονομικά της κι έπρεπε να του ζητάει χρήματα.

Ο ποδοσφαιριστής συχνά εκνευριζόταν αν την έβλεπε με κόκκινο κραγιόν, την επέπληττε λέγοντας της ότι μοιάζει με πόρνη όταν το φορά και την αποκάλεσε άχρηστη.

Αυτό στη συνέχεια της τροφοδότησε τα διατροφικά προβλήματα με τον 39χρονο να ελέγχει πλήρως τι επιτρεπόταν να φάει και τι όχι.

Μάλιστα παρά το γεγονός πως τέθηκαν σε ισχύ περιοριστικά μέτρα, φέρεται να επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί της μέσω mail και είναι προσωρινά κρατούμενος.

Ο ίδιος δήλωσε αθώος σε όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Η Eli Belegu, συνήγορός του, είπε ότι βάσει των λεγομένων του, το πρώην ζευγάρι συναντήθηκε σε πάρτι γενεθλίων ενός κοινού φίλου το 2006.

Ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2011.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του ο ποδοσφαιριστής εργαζόταν ως διευθυντής των επιχειρήσεων της κυρίας τραγουδίστριας αλλά δεν είχε καμία σχέση με τους τραπεζικούς της λογαριασμούς.

«Αρνείται ότι χρειάστηκε ποτέ να του ζητήσει χρήματα. Ο κατηγορούμενος δεν αποτελεί κίνδυνο. Δεν έχει πρόθεση να φύγει από τη χώρα και θα παραστεί σε περαιτέρω ακροάσεις».

Πηγή: skai.gr

