Η Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησε σήμερα ένα νομοσχέδιο με το οποίο μετονομάζεται επισήμως, στις ΗΠΑ, ο Κόλπος του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής», με βάση το ανάλογο διάταγμα που είχε υπογράψει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανούαριο.

Το νομοσχέδιο προτάθηκε από την Ρεπουμπλικανή, στενή σύμμαχο του Τραμπ, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν και ο κύριος στόχος του είναι να περιπλέξει τυχόν ανάκληση του διατάγματος στο μέλλον. Κάποιος επόμενος πρόεδρος θα μπορούσε θεωρητικά να ακυρώσει το διάταγμα του Τραμπ, όμως ένας νόμος δεν ακυρώνεται παρά μόνο μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Το κείμενο αυτό έχει ελάχιστες πιθανότητες να εγκριθεί από τη Γερουσία. Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν 53 από τις 100 έδρες αλλά χρειάζονται 60 ψήφοι για να περάσει το νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο είναι «πολύ σημαντικό για τον αμερικανικό λαό», υποστήριξε η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν πριν από την ψηφοφορία. «Οι Αμερικανοί δικαιούνται να είναι υπερήφανοι στη χώρα και στα ύδατα που κατέχουμε, που προστατεύουμε με τις ένοπλες δυνάμεις μας», πρόσθεσε.

Η πρότασή της υιοθετήθηκε με 211 ψήφους υπέρ και 206 κατά – ένας Ρεπουμπλικάνος την καταψήφισε.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών Χακίμ Τζέφρις είχε προτρέψει νωρίτερα τους βουλευτές να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «γελοίο, ασήμαντο και χαμερπές».

Στις 20 Ιανουαρίου, μόλις ορκίστηκε πρόεδρος, ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για την αλλαγή της ονομασίας του Κόλπου του Μεξικού. Αμέσως, κολοσσοί της τεχνολογίας όπως οι Google και Apple, μετονόμασαν τον Κόλπο στις εφαρμογές τους, αλλά μόνο για τους Αμερικανούς χρήστες. Το διάταγμα οδήγησε σε σοβαρή αντιπαράθεση του Λευκού Οίκου με το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press που αρνήθηκε να υιοθετήσει τη νέα ονομασία αφού αυτή ισχύει μόνο για τις ΗΠΑ και δεν την έχουν αναγνωρίσει ούτε το Μεξικό, ούτε άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμοί. Ως αποτέλεσμα, τον Φεβρούαριο το AP αποκλείστηκε από το Οβάλ Γραφείο και το προεδρικό αεροσκάφος. Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τον Λευκό Οίκο να επιτρέψει

