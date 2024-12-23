Κέι Γκρέιντζερ: Λύθηκε το μυστήριο με την εξαφανισμένη βουλευτή των ΗΠΑ

Λύθηκε το μυστήριο της εξαφανισμένης βουλευτού Κέι Γκρέιντζερ στις ΗΠΑ, καθώς ο γιος της επιβεβαίωσε ότι η μητέρα του αντιμετωπίζει «προβλήματα άνοιας» που την έχουν κρατήσει μακριά από το Κογκρέσο τους τελευταίους μήνες, όπως ανέφερε η εφημερίδα Dallas Morning News την Κυριακή.

«Ήταν μια δύσκολη χρονιά», δήλωσε ο 52χρονος Μπράντον Γκρέιντζερ, σύμφωνα με την εφημερίδα, εξηγώντας πως η μητέρα του ζει πλέον σε οίκο ευγηρίας στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας.

Η 81χρονη Κέι Γκρέιντζερ, ήταν πρόεδρος Επιτροπής της Βουλής μέχρι που παραιτήθηκε από τα καθήκοντα της τον Απρίλιο με την απουσία της να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για τη νομοθεσία περί αποφυγής του Shutdown.

Η υπόθεση της απασχόλησε τα μέσα μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου στην εφημερίδα The Dallas Express. στο οποίο αναφερόταν ότι η Γκρέιντζερ ζούσε σε μονάδια φιλοξενίας ηλικιωμένων με προβλήματα μνήμης, αφού είχε εντοπιστεί να περιπλανιέται, έχοντας χαθεί και σε πλήρη σύγχυση στην πρώην γειτονιά της στο Φορτ Γουόρθ.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι δεν είχε συμμετάσχει σε καμία ψηφοφορία από τον Ιούλιο.

Δήλωση από το γραφείο της αλλά και ο ίδιοος της ο γιος διευκρίνισαν ότι η Γκρέιντζερ δεν έχει εισαχθεί σε τέτοια μονάδα, αλλά δεν αρνήθηκε άλλες πληροφορίες από το άρθρο της The Dallas Express.

Ο Μπράντον Γκρέιντζερ δήλωσε στην εφημερίδα Dallas Morning News πάντως δήλωσε πως δεν είναι λάθος να θέλει κάποιος να ζήσει σε μια κοινότητα με άλλους ανθρώπους στην ηλικία τους».

Η Γκρέιντζερ, η οποία εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 1996, ανακοίνωσε το 2023 ότι δδεθα επιδιώξει άλλη θητεία.

Η είδηση της κατάστασής της στάθηκε για μια ακόμη φορά αφορμή στο να «ανοίξει η συζήτηση» σχετικά με την ηλικία των Αμερικανών ηγετών.

«Με απασχολούν περισσότερο οι βουλευτές που έχουν άνοια και εξακολουθούν να ψηφίζουν», έγραψε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Τόμας Μάσι (Ρ-Κεντάκι) στο X, με άλλους να επισημαίνουν ένα μεγαλύτερο δομικό πρόβλημα.

Η Γκρέιντζερ είναι μία από τους 23 μέλη του Κογκρέσου (16 στη Βουλή και 7 στη Γερουσία) που είναι τουλάχιστον 80 ετών με τον Γερουσιαστή Τσακ Γκράσλι (Ρ-Άιοβα) να είναι ο γηραιότερος, όντας 91 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.