«Ο Υπουργός Εξωτερικών μας ήταν χθες στη Δαμασκό. Ας ελπίσουμε ότι οι επισκέψεις μας θα συνεχίσουν να αυξάνονται από εδώ και στο εξής», ανέφερε ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του μετά την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου της Τουρκίας για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2025

«Είμαστε σε στενή επαφή με τον Ahmed al-Shara»

«Ακολουθούμε όλοι με περηφάνια τους ηγέτες της νέας διοίκησης. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας όταν βλέπουμε τους αδελφούς και τους φίλους μας που εκπαιδεύτηκαν στην Τουρκία και έχουν στενό δεσμό με το έθνος μας στη διοίκηση. Είμαστε σε στενή επαφή με τον ηγέτη της συριακής επανάστασης, Ahmed al-Shara. Ο Υπουργός Εξωτερικών μας ήταν χθες στη Δαμασκό. Ας ελπίσουμε ότι οι επισκέψεις μας θα συνεχίσουν να αυξάνονται από εδώ και στο εξής. Θα παράσχουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη στον συριακό λαό που κέρδισε τον πόλεμο ενάντια στο σκληρό καθεστώς για να πετύχει τη νίκη και να μονιμοποιήσει την επιτυχία του. Οι πιο δύσκολες μέρες είναι πλέον πίσω μας, με την άδεια του Θεού.

«Η Συρία είναι πηγή σταθερότητας και εμπιστοσύνης για όλη την περιφέρεια»

Είμαι βέβαιος ότι οι Σύροι αδελφοί μας, που τερμάτισαν το σκοτάδι 61χρονων του Μπάαθ, θα επαναφέρουν τη χώρα τους στα πόδια της με την ενότητα χεριών και καρδιάς. Πιστεύω ότι και οι γείτονες της Συρίας βλέπουν αυτή τη σημαντική αλήθεια. Η Συρία είναι πηγή σταθερότητας και εμπιστοσύνης για όλη την περιφέρεια.

Θεωρούμε πολύ πολύτιμα και ουσιαστικά τα μετριοπαθή μηνύματα που δίνει η νέα διοίκηση. Φαίνεται ότι ο λόγος πίσω από την αυξανόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ είναι να επισκιάσει την επανάσταση στη Συρία και να καταπνίξει τις ελπίδες του συριακού λαού. Το Ισραήλ αργά ή γρήγορα θα αποσυρθεί από τα κατεχόμενα, θα αναγκαστεί να το κάνει. Ο δρόμος που ακολούθησε ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει στα χέρια του το αίμα 50 χιλιάδων αθώων, δεν είναι ο σωστός. Αν υπάρχει κρατικός νους στο Ισραήλ, όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουν, τόσο το καλύτερο».

Η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της ενιαίας δομής της Συρίας είναι η αμετάβλητη γραμμή της Τουρκίας. Δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό. Δεν υπάρχει θέση για τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος (DAESH) και η κουρδική πολιτοφυλακή (PKK) στο μέλλον της Συρίας και της περιοχής μας. Θα εξαλείψουμε οπωσδήποτε αυτά τα κοπάδια δολοφόνων, που δεν δίνουν σε κανέναν το δικαίωμα στη ζωή εκτός από τον εαυτό τους, και αποτελούν πηγή απειλής για την περιοχή μας. Θα συνεχίσουμε τις ακριβείς επιχειρήσεις μας κατά της αυτονομιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης στη Συρία με την ακρίβεια χειρουργού, χωρίς να βλάψουμε πολίτες. Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητα της συριακής διοίκησης σε αυτό το θέμα.

Βλέπουμε ότι οι δυτικές χώρες σταδιακά κόβουν την υποστήριξή τους σε αυτούς τους εγκληματίες. Ο κύκλος γύρω από τους δολοφόνους της PKK στενεύει, το τέλος του δρόμου φαίνεται. Δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν από την οδυνηρή μοίρα που τους περιμένει. Με την άδεια του Θεού θα απαλλαγούμε από αυτή τη μάστιγα που μας ρουφάει το αίμα εδώ και 40 χρόνια. Αφού καταστρέψουμε το τείχος του τρόμου, θα αγκαλιάσουμε πολλά ως Τούρκοι, Άραβες και Κούρδοι.

Το ξημέρωμα αυτών των όμορφων ημερών έχει πλέον αρχίσει να φαίνεται. Όπως το σήμερα μας είναι καλύτερο από το χθες, το αύριο μας θα είναι πολύ καλύτερο από το σήμερα. Προσεύχομαι να μας βοηθήσει ο Θεός».

