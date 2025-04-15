Έναν εφιάλτη βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ινδία και το Πακιστάν λόγω της πρόωρης άφιξης του καλοκαιρινού καύσωνα που δοκιμάζει τα όρια επιβίωσης και ασκεί τεράστια πίεση στα ενεργειακά αποθέματα, τις καλλιέργειες και τα μέσα διαβίωσης.

Και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν καύσωνες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Μάιο και Ιούνιο, αλλά η φετινή περίοδος καύσωνα έφτασε νωρίτερα από το συνηθισμένο και προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο.

Η θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει σε επικίνδυνα επίπεδα και στις δύο χώρες αυτή την εβδομάδα.

Σε τμήματα του Πακιστάν είναι πιθανό να σημειωθεί ζέστη έως και 8 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό μεταξύ 14 και 18 Απριλίου, σύμφωνα με το μετεωρολογικό τμήμα της χώρας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στο Μπαλουχιστάν, στα νοτιοδυτικά της χώρας, θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τους 49 βαθμούς Κελσίου (120 Φαρενάιτ).

Είναι σαν να ζεις στην Κοιλάδα του Θανάτου – το πιο ζεστό και ξηρό μέρος στη Βόρεια Αμερική – όπου οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας του καλοκαιριού συχνά ανεβαίνουν σε παρόμοια επίπεδα.

Κάτοικοι περιγράφουν την «κόλαση» ζέστης

Ο Ayoub Khosa, ο οποίος ζει στην πόλη Dera Murad Jamali του Μπαλουχιστάν, είπε ότι ο καύσωνας έφτασε με μια «ένταση που ξάφνιασε πολλούς», δημιουργώντας σοβαρές προκλήσεις για τους κατοίκους του.

«Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι οι επίμονες διακοπές ρεύματος», είπε ο Khosa, ο οποίος διευκρίνισε στο CNN ότι μπορεί να διαρκέσουν έως και 16 ώρες την ημέρα.

«Αυτό έχει εντείνει τον αντίκτυπο της ζέστης, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να αντεπεξέλθουν», είπε.

Η γειτονική Ινδία, επίσης, βιώνει υπερβολική ζέστη που έφτασε νωρίτερα από το συνηθισμένο και οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν τους ανθρώπους σε περιοχές της χώρας να προετοιμαστούν για έναν «πάνω από το συνηθισμένο αριθμό ημερών καύσωνα» τον Απρίλιο.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα Δελχί, μια πόλη άνω των 16 εκατομμυρίων κατοίκων, έχουν ήδη ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου (104 Φαρενάιτ) τουλάχιστον τρεις φορές αυτό το μήνα – έως και 5 βαθμούς πάνω από τον εποχιακό μέσο όρο – ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Η τρομερή ζέστη αντιμετωπίζεται και σε πολλές γειτονικές πολεις, συμπεριλαμβανομένου του Ρατζαστάν στα βορειοδυτικά, όπου οι εργάτες και οι αγρότες αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν και οι αναφορές για ασθένειες αρχίζουν να εμφανίζονται.

Οι μέγιστες καταγεγραμμένες θερμοκρασίες σε περιοχές του Ρατζαστάν έφτασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου (111 Φαρενάιτ) τη Δευτέρα, σύμφωνα με το μετεωρολογικό τμήμα.

Η Anita Soni, από τη γυναικεία ομάδα Thar Mahila Sansthan, είπε ότι η ζέστη είναι πολύ χειρότερη από άλλες χρονιές και ανησυχεί για το πώς θα επηρεάσει τα παιδιά και τις γυναίκες στην πολιτεία.

Όταν οι εργάτες ή οι αγρότες βγαίνουν έξω, υπάρχει στιγμιαία έλλειψη πόσιμου νερού, οι άνθρωποι συχνά αισθάνονται ότι κάνουν εμετό, αρρωσταίνουν ή αισθάνονται ζάλη, είπε.

Ο αγρότης Balu Lal είπε ότι οι άνθρωποι αρρωσταίνουν ήδη λόγω της εργασίας σε συνθήκες καύσωνα. «Δεν αντέχουμε καν να δουλέψουμε υπό αυτές τις συνθήκες», είπε. «Όταν είμαι έξω, νιώθω ότι οι άνθρωποι θα καούν λόγω της ζέστης».

Ο Lal είπε ότι ανησυχεί για τη δουλειά του και για το πώς θα κερδίσει χρήματα για την οικογένειά του. «Δεν έχουμε πού αλλού να πάμε», είπε.

Δοκιμάζονται τα όρια επιβίωσης

Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι η άνοδος της θερμοκρασίας δοκιμάζει τα ανθρώπινα όρια.

Η υπερβολική ζέστη έχει οδηγήσει στον θάνατο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην Ινδία και το Πακιστάν τις τελευταίες δεκαετίες και οι ειδικοί για το κλίμα έχουν προειδοποιήσει ότι έως το 2050 η Ινδία θα είναι μεταξύ των πρώτων μερών όπου οι θερμοκρασίες θα υπερβούν τα όρια επιβίωσης.

Υπό συνθήκες καύσωνα, οι έγκυες γυναίκες και τα αγέννητα παιδιά τους κινδυνεύουν ιδιαίτερα. «Υπάρχει ανεξήγητες αποβολές και γεννήσεις πρόωρων μωρών», είπε η Neha Mankani, σύμβουλος στη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών στο Καράτσι.

«Τα καλοκαίρια, το 80% των μωρών γεννιούνται πρόωρα με αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καιρικών συνθηκών. Βλέπουμε επίσης αύξηση της υπέρτασης που προκαλείται από την εγκυμοσύνη, (η οποία θα μπορούσε) να οδηγήσει σε προεκλαμψία - την κύρια αιτία μητρικής θνησιμότητας».

Η Ινδία και το Πακιστάν, και οι δύο χώρες με έντονες ανισότητες στην ανάπτυξη, αναμένεται να είναι μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από την κλιματική κρίση – με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να προβλέπεται ότι θα επηρεαστούν στην υποήπειρο.

Οι πιθανές συνέπειες κυμαίνονται από έλλειψη τροφής και ξηρασία έως πλημμύρες από το λιώσιμο των πάγων, σύμφωνα με τη Mehrunissa Malik, ειδικό στην κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα από την πρωτεύουσα του Πακιστάν Ισλαμαμπάντ.

