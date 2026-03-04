Κατς: Ο αντικαταστάτης του Χαμενεΐ θα αποτελεί «σαφή στόχο για εξόντωση»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ξεκαθάρισε την Τετάρτη στο X ότι οποιοσδήποτε ηγέτης διοριστεί από το ιρανικό καθεστώς για να αντικαταστήσει τον Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ θα είναι «σαφής στόχος για εξόντωση».

«Οποιοσδήποτε ηγέτης διοριστεί από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς για να συνεχίσει να ηγείται του σχεδίου για την καταστροφή του Ισραήλ, την απειλή των ΗΠΑ και του ελεύθερου κόσμου και των χωρών της περιοχής, καθώς και την καταπίεση του ιρανικού λαού, θα είναι ένας σαφής στόχος για εξόντωση. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το όνομά του ή πού θα κρυφτεί.

Ο πρωθυπουργός και εγώ έχουμε διατάξει το IDF να προετοιμαστεί και να δράσει με όλα τα μέσα για την υλοποίηση της αποστολής ως αναπόσπαστο μέρος των στόχων της επιχείρησης "Βρυχηθμός του Λέοντα".

Θα συνεχίσουμε να δρούμε με όλη μας τη δύναμη, μαζί με τους Αμερικανούς εταίρους μας, για την συντριβή των δυνατοτήτων του καθεστώτος και τη δημιουργία των συνθηκών για τον ιρανικό λαό να το ανατρέψει και να το αντικαταστήσει».

כל מנהיג שימונה ע"י משטר הטרור האיראני כדי להמשיך ולהוביל את התוכנית להשמדת ישראל, לאיים על ארה"ב והעולם החופשי ומדינות האזור, ולדכא את העם האירני - יהיה יעד חד משמעי לחיסול.



לא חשוב מה שמו והמקום בו יסתתר.



רה"מ ואני הנחינו את צה"ל להיערך ולפעול בכל האמצעים למימוש המשימה כחלק… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 4, 2026

