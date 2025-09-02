Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφθασε στο Πεκίνο

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφθασε πριν από λίγη ώρα στην κινεζική πρωτεύουσα από την Τιαντζίν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου θα γίνει δεκτός από τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και την Τετάρτη θα παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας που σηματοδότησε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Πηγή: skai.gr

