Κατέρρευσε μέρος της οροφής στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου της Μαγιόρκα

Μέρος της οροφής κατέρρευσε το απόγευμα της Τρίτης στον χώρο αφίξεων του διεθνούς αεροδρομίου Σον Σαντ Ζοάν, στο ισπανικό νησί της Μαγιόρκα.

Συντρίμμια και θραύσματα γυαλιών έπεσαν από την οροφή στον χώρο παραλαβής αποσκευών, προκαλώντας πανικό, την ώρα που το αεροδρόμιο καταγράφει ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση, καθώς χιλιάδες παραθεριστές έχουν κατακλύσει το νησί.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Το σημείο αποκλείστηκε αμέσως από το προσωπικό του αεροδρομίου και τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες αναγκάστηκαν να εκτρέψουν την πορεία των επιβατών.



