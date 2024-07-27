Ισραήλ: Επίκειται επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ανώτερος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι οι οι μονάδες στο βόρειο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με τον Λίβανο, προετοιμάζονται για «αποφασιστική επίθεση» εναντίον της Χεζμπολά, έπειτα από πολύμηνες ανταλλαγές πυρών.

Το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ («Κόμμα του Θεού») και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανταλλάσσουν πυρά, στην πράξη καθημερινά, από την επομένη της επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, το έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο λεγόμενο βόρειο μέτωπο, ο ισραηλινός υποστράτηγος Ορί Γκορντίν είπε σε στρατιώτες πως «ήδη έχουμε εξαλείψει πάνω από 500 τρομοκράτες στον Λίβανο, στη μεγάλη πλειονότητά τους μέλη της Χεζμπολάχ», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Τα ισραηλινά στρατεύματα που επιχειρούν για την προστασία των κατοίκων στον συγκεκριμένο τομέα της χώρας «προετοιμάζονται να περάσουν στην επίθεση», συνέχισε ο υποστράτηγος Γκορντίν, επικεφαλής της λεγόμενης βόρειας διοίκησης.

«Όταν έρθει η στιγμή και περάσουμε στην επίθεση, θα πρόκειται για αποφασιστική επίθεση», διαβεβαίωσε.

Στις εχθροπραξίες από την 8η Οκτωβρίου ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 523 άνθρωποι στον Λίβανο, κατά πλειονότητα μαχητές, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε στοιχεία από διάφορες πηγές.

Οι περισσότεροι, 342 άνθρωποι, έχει επιβεβαιωθεί πως ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ, όμως στα θύματα συμπεριλαμβάνονται επίσης τουλάχιστον 104 άμαχοι.

Ο υποστράτηγος Γκορντίν δεν αναφέρθηκε στα θύματα στις τάξεις των αμάχων στην ομιλία του.

Στην άλλη πλευρά, στο βόρειο Ισραήλ, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 18 ισραηλινοί στρατιωτικοί και 13 άμαχοι, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις.

Η Χεζμπολά, παράταξη υποστηριζόμενη από το Ιράν, λέει πως εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από τον Οκτώβριο για να υποστηρίξει τη Χαμάς, σύμμαχό της.

Και στις δυο πλευρές των συνόρων, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ακατάπαυστων συγκρούσεων.

Αξιοσημείωτα, η ομιλία του ισραηλινού υποστρατήγου Γκορντίν καταγράφτηκε μερικές ημέρες αφού συμπληρώθηκε (τη 12η Ιουλίου) η 18η επέτειος του πολέμου 34 ημερών Ισραήλ-Χεζμπολάχ το 2006.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.