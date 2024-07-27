Βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και της Βρετανίας στη Χοντάιντα με στόχο αεροδρόμιο

Οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροδρόμιο στην ελεγχόμενη από τους Χούθι πόλη Χοντάιντα της Υεμένης αργά το βράδυ χθες Παρασκευή, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μασίρα, που πρόσκειται στο κίνημα ανταρτών.

Η «επίθεση» των ΗΠΑ και της Βρετανίας είχε στόχο «το διεθνές αεροδρόμιο στη Χοντάιντα», λιμάνι στρατηγικής σημασίας, ανέφερε το δίκτυο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν μετέδωσε πληροφορίες για θύματα, ο βομβαρδισμός έγινε μερικές ώρες έπειτα από πλήγματα στο νησί Καμαράν, λίγο βορειότερα από τη Χοντάιντα, στη νότια Ερυθρά Θάλασσα.

Ούτε η Ουάσιγκτον, ούτε το Λονδίνο έχουν κάνει οποιοδήποτε σχόλιο ως αυτό το στάδιο.

Ο λιμένας στη Χοντάιντα χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας. Η Υεμένη παραμένει βυθισμένη σε πόλεμο που διαρκεί χονδρικά μια δεκαετία και περίπου το 80% του πληθυσμού της χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 70% του συνόλου των εισαγόμενων εμπορευμάτων και το 80% της ανθρωπιστικής βοήθειας φθάνει στη χώρα μέσω ακριβώς αυτού του λιμανιού.

Το υεμενίτικο κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), γνωστότερο με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, εξαπολύει από τον Νοέμβριο επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον εμπορικών και πολεμικών πλοίων κινούμενων στις θαλάσσιες οδούς της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στην πολιορκημένη κι ερειπωμένη Λωρίδα της Γάζας, όπου διεξάγεται πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου. Στις δεκάδες επιθέσεις τους, οι Χούθι έχουν βυθίσει τουλάχιστον δυο εμπορικά πλοία, συνέλαβαν τρίτο και σκότωσαν τουλάχιστον τρεις ναυτικούς, με βάση όσα είναι γνωστά.

Αντιδρώντας στις επιθέσεις αυτές, οι ΗΠΑ —ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο— συγκρότησαν τον Δεκέμβριο διεθνή δύναμη για την προστασία της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή.

Και, από τον Ιανουάριο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σε αρκετές περιπτώσεις μαζί με τις βρετανικές και την υποστήριξη διεθνούς συνασπισμού, έχουν εξαπολύσει σειρά πληγμάτων στο έδαφος της Υεμένης, με σκοπό να μειωθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες των ανταρτών, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης αναπτύξει ναυτική δύναμη, στο πλαίσιο επιχείρησης που βαφτίστηκε Ασπίδες, για την προστασία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το περασμένο Σάββατο 20ή Ιουλίου, οι Χούθι κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο λιμάνι Χοντάιντα. Κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του κινήματος ανταρτών, οι βομβαρδισμοί άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 9 νεκρούς και σχεδόν 90 τραυματίες.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν την επιδρομή, σε αντίποινα για πλήγμα drone των Χούθι με έναν νεκρό στο Τελ Αβίβ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

