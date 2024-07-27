G20: Συμφώνησαν για την φορολόγηση των πλουσίων του πλανήτη



Οι χώρες της G20 δεσμεύτηκαν να "συνεργαστούν" ώστε οι κάτοχοι των μεγαλύτερων περιουσιών να φορολογούνται περισσότερο, χωρίς πάντως να φθάσουν στο σημείο να συμφωνήσουν στην επιβολή παγκόσμιου φορολογικού συντελεστή, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν που υιοθετήθηκε χθες Παρασκευή κατά το πέρας της συνόδου των υπουργών Οικονομικών των κρατών μελών, στο Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας.

Με "απόλυτο σεβασμό" στην "εθνική κυριαρχία σε φορολογικά ζητήματα", οι χώρες μέλη της ομάδας των είκοσι πιο ανεπτυγμένων οικονομιών στον κόσμο συμφώνησαν "να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε" προκειμένου "να εξασφαλίσουμε ότι τα πρόσωπα με τις μεγαλύτερες περιουσίες θα συνεισφέρουν περισσότερο", στο πλαίσιο πιο "δίκαιων" φορολογικών συστημάτων και κοινωνιών, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Βραζιλία, η χώρα που ασκεί την προεδρία της G20.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Γκεοργκίεβα χαιρετίζει τη θέση της G20 υπέρ της "φορολογικής δικαιοσύνης"

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) εξήρε χθες Παρασκευή τη θέση της G20 υπέρ της "φορολογικής δικαιοσύνης", κρίνοντας "επίκαιρη" και "ευπρόσδεκτη" την απόφαση τα κράτη μέλη της να "συνεργαστούν" για να φορολογηθούν περισσότερο οι κάτοχοι των μεγαλύτερων περιουσιών.

"Το κοινό όραμα των υπουργών της G20 για την προοδευτική φορολογία είναι επίκαιρο και ευπρόσδεκτο, καθώς η ανάγκη να ανακτηθούν δημοσιονομικά περιθώρια ενώ ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζονται κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες συνεπάγεται δύσκολες αποφάσεις σε πολλές χώρες", τόνισε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σε ανακοίνωση Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες της. Κατά την άποψή της, "η προώθηση της φορολογικής δικαιοσύνης θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η κοινωνική αποδοχή των αποφάσεων αυτών".

