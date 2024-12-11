Έλληνας αλβανικής καταγωγής, αναγνωρίστηκε ως το 6ο θύμα που βρήκε τραγικό θάνατο στην πολυκατοικία στη Χάγη που κατέρρευσε ύστερα έκρηξη.

Πρόκειται για τον Βικέλ Καμπεράι, πολιτικό μηχανικό και πατέρα τριών παιδιών και ο οποίος ζούσε στην Ολλανδία για περισσότερα από δύο χρόνια.

Ο 44χρονος που ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα αφήνει πίσω τη σύζυγό του και τα τρία μικρά παιδιά τους, ένα αγοράκι 7 μηνών, ένα κοριτσάκι 6 ετών και ένα αγόρι 10 ετών. «Η απώλεια του ευγενικού, ενθουσιώδους πατέρα που ήταν τόσο ενθουσιασμένος για το να χτίσει μια ζωή στην Ολλανδία ήταν καταστροφική για τους φίλους και την οικογένεια», είπε η σύζυγός του, Μαρία Αποστολάκη, στους NL Times.

Greek engineer, father of 3 killed in Hague disaster “was in love with The Netherlands” https://t.co/WpGhaCsiWW — NL Times (@NL_Times) December 10, 2024

«Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό;» αναρωτήθηκε η σύζυγός του καθώς ξέσπασε σε κλάματα. Παρακολούθησε ειδήσεις για την καταστροφή από το σπίτι τους κοντά στην Αθήνα αφού έμαθε ότι οι εκρήξεις και η φωτιά είχαν συμβεί στο Tarwekamp στη Χάγη. Πάλεψε γιατί φαινόταν τόσο τυχαίο και παράλογο που η καταστροφή εκτυλισσόταν στην πολυκατοικία όπου έμενε ο σύζυγός της από τότε που μετακόμισε στη χώρα.

«Ήταν σαν να έβλεπα ταινία. Απλώς δεν ήταν αληθινό», συνέχισε. Όλη την ώρα, τα παιδιά ρωτούσαν συνεχώς «αν ζει ο μπαμπάς τους» και γιατί δεν μπορούσαν να τον καλέσουν. Ταραγμένη, η σύζυγος διηγήθηκε πώς ένιωθε αβοήθητη και δεν ήξερε τι να τους πει. Η αγωνία της μεγάλωσε από την αίσθηση ότι κρατούνταν στο σκοτάδι από τις ολλανδικές αρχές καθώς συνεχίζονταν οι προσπάθειες έρευνας.

Χρειάστηκαν δυόμιση μέρες για να επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Βικέλ Καμπεράι

Τα αίτια των εκρήξεων και η πυρκαγιά αντιμετωπίζονται ως ύποπτα και παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι εκρήξεις αναφέρθηκαν για πρώτη φορά περίπου στις 6:15 το πρωί του Σαββάτου και οι πυροσβέστες εργάζονταν για ώρες προσπαθώντας να σβήσουν τις φλόγες καθώς κατέρρευσαν οι τοίχοι του κτιρίου. Τέσσερα άτομα διασώθηκαν κατά την αρχική αντίδραση, αλλά οι ανησυχίες για τη δομή του κτιρίου καθυστέρησαν τις περαιτέρω προσπάθειες έρευνας.

Οι διασώστες βρήκαν τελικά ένα ακόμη τραυματισμένο θύμα. Από το απόγευμα του Σαββάτου έως τα ξημερώματα της Δευτέρας, ανασύρθηκαν τα πτώματα έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο γονείς και η 17χρονη κόρη τους. Ο 8χρονος αδερφός του κοριτσιού επέζησε.

Μόλις το βράδυ της Δευτέρας η σύζυγος του θύματος, ανακάλυψε ότι ο Βικέλ, δεν θεωρούνταν πλέον αγνοούμενος και ότι ήταν ένα από τα θύματα που σκοτώθηκαν στο περιστατικό. Αναγνωρίστηκε αφού ένα μέλος της οικογένειας παρείχε δείγμα DNA στις ολλανδικές αρχές που ερευνούσαν την καταστροφή, είπε.

Ο Καμπεράι μετακόμισε από την Ελλάδα στην Ολλανδία τον Αύγουστο του 2022. Ηταν ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο να χτίσει μια καλύτερη ζωή για την οικογένειά του στη Χάγη, μετά από μια δύσκολη περίοδο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και στη συνέχεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Σκεφτόμασταν να πάμε όλοι μαζί εκεί έξω για μια καλύτερη ζωή, καλύτερα σχολεία και επειδή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει βία. Κι όμως ζούμε τόσα χρόνια στην Ελλάδα, και δεν έγινε τίποτα. Είναι ειρωνικό», είπε η σύζυγος.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από 20 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Ο σύζυγός της είχε ελληνική και αλβανική υπηκοότητα και ζούσε στην Ελλάδα από την ηλικία των 7 ετών μέχρι που μετακόμισε στη Χάγη. Η Μαρία γεννήθηκε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς και ζει επίσης στην Ελλάδα από παιδί.

«Ήταν ερωτευμένος με την Ολλανδία. Του άρεσαν όλα, τα πάντα σχετικά με αυτό», είπε. «Προσπαθούσε να με πείσει να μετακομίσω εκεί, αλλά για κάποιο λόγο δεν ήθελα να πάω». Δεν είναι θρησκευόμενη και δεν πιστεύει στη μοίρα, αλλά το ένστικτό της έλεγε ότι δεν ήταν σωστό να μετακομίσει εκεί έξω.

Η ποινική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τις εκρήξεις και τη φωτιά. Οι αρχές εργάζονται για να προσδιορίσουν οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της βίας και ενός ύποπτου οχήματος που έφυγε από τη σκηνή το Σάββατο.

Παρόλα αυτά, η Μαρία λέει, «Δεν έχω κανένα μίσος για κανέναν. Απλώς θέλω να μάθω την αλήθεια. Τα παιδιά μου αξίζουν να μάθουν τι συνέβη στον πατέρα τους».

