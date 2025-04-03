Η Δανία θα αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε αξιώσεις για τη Γροιλανδία, ξεκαθάρισε σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουνσεν, μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στις Βρυξέλλες.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, Ρούμπιο και Ράσμουσεν αντήλλαξαν χειραψία και χαμόγελα μπροστά στους εκπροσώπους του Τύπου, αλλά δεν έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο επαναβεβαίωσε τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και του βασιλείου της Δανίας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους μετά τη συνάντηση Ρούμπιο-Ράσμουσεν στο περιθώριο της συνόδου των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ. Στη δήλωση της εκπροσώπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δεν γίνεται αναφορά στη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί πηγή έντασης στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με την Κοπεγχάγη, ενώ επισημαίνεται πως οι ΥΠΕΞ των δύο χωρών συζήτησαν «κοινές προτεραιότητες, όπως η αύξηση των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ και ο επιμερισμός των βαρών, και η αντιμετώπιση των απειλών για τη Συμμαχία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιπροσωπεύουν η Ρωσία και η Κίνα».

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένως εκφράσει την έντονη επιθυμία του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι το νησί είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Την περασμένη Παρασκευή ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία, απ’ όπου επέκρινε την Κοπεγχάγη πως «δεν έχει κάνει καλή δουλειά» σε αυτό το νησί της Αρκτικής.

Η Γροιλανδία είναι πρώην αποικία της Δανίας στην οποία ανήκει από το 1953. Το 1979 κέρδισε κάποια αυτονομία και τότε έγιναν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στο νησί, όμως η Κοπεγχάγη εξακολουθεί να ορίζει την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τη νομισματική πολιτική της Γροιλανδίας, προσφέροντάς της περίπου ένα δισεκ. δολάρια ετησίως. Το 2009 η Γροιλανδία κέρδισε το δικαίωμα να κηρύξει πλήρη ανεξαρτησία έπειτα από δημοψήφισμα, όμως δεν το έχει πράξει καθώς ανησυχεί ότι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της θα χειροτερέψει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.