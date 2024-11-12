Η ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα είναι "ανεπαρκής" απέναντι στη "καταστροφική" κατάσταση, δήλωσε σήμερα η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa), τις δραστηριότητες της οποίας το Ισραήλ αποφάσισε να απαγορεύσει.

Σχεδόν την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το άνοιγμα ενός νέου σημείου διέλευσης, στο Κισουφίμ, για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, την παραμονή της λήξης της προθεσμίας που έχουν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στις ισραηλινές αρχές προκειμένου να αυξήσουν τη βοήθεια στους Παλαιστινίους.

Απαντώντας σε ερώτηση για την αμερικανική προειδοποίηση σε συνέντευξη Τύπου του ΟΗΕ, αξιωματούχος της Unrwa, η Λουίζ Ουότεριτζ, δεν θέλησε να σχολιάσει αλλά υπογράμμισε πως "η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι απλώς καταστροφική".

«Η βοήθεια που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας είναι στο πιο χαμηλό επίπεδο εδώ και μήνες. Ο μέσος όρος για τον Οκτώβριο ήταν 37 φορτηγά την ημέρα στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας», είπε από τη Γάζα.

«Τριάντα επτά φορτηγά την ημέρα για έναν πληθυσμό 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων που έχουν απόλυτη ανάγκη τα πάντα. Δεν είναι αρκετό. Δεν θα είναι ποτέ αρκετό», επέμεινε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν περιμένει η Ουάσινγκτον να κάνει κάτι σχετικά με την προθεσμία, η αξιωματούχος του ΟΗΕ είπε: «Ό,τι συμβαίνει τώρα είναι ήδη πολύ αργά. Χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί χωρίς λόγο. Σκοτώθηκαν επειδή υπάρχει έλλειψη βοήθειας, επειδή οι βόμβες εξακολουθούν [να πέφτουν] και επειδή δεν μπορέσαμε να τους φθάσουμε ούτε καν κάτω από τα ερείπια».

Η αμερικανική νομοθεσία απαιτεί από όσους λαμβάνουν αμερικανική στρατιωτική βοήθεια να μην αρνούνται ούτε να παρεμποδίζουν "αυθαίρετα" τη διοχέτευση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Έκθεση του Integrated Food Security Phase Classification (IPC) προειδοποίησε πριν από μερικές ημέρες για την επικείμενη και σημαντική πιθανότητα λιμού στη βόρεια λωρίδα της Γάζας, υπενθύμισε η Ουότεριτζ.

«Ενώ λαμβάνουμε μαρτυρίες ανθρώπων στο πεδίο που παρακαλάνε για ένα κομμάτι ψωμί ή για νερό, τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε αυτή τη ζώνη».

«Στην πολιορκημένη ζώνη της βόρειας Γάζας καμία ποσότητα τροφίμων δεν επετράπη να εισέλθει τον τελευταίο μήνα. Όλα τα αιτήματα για πρόσβαση σε αυτή τη ζώνη που διατύπωσαν τα Ηνωμένα Έθνη έχουν απορριφθεί», είπε.

Εξήγησε πως υπήρξαν από τότε "προσπάθειες" και πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προχώρησε σε περιορισμένες απομακρύνσεις για λόγους υγείας. "Όμως μπορώ να σας πω πως, ακόμη και αυτή την εβδομάδα, έπρεπε να είχα δύο αποστολές στον βορρά" και αυτές "δεν έλαβαν άδεια", πρόσθεσε η αξιωματούχος της Unrwa.

Η αποστολή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη εξέφρασε επίσης ανησυχία: "Ενώ η κατάσταση στη βόρεια Γάζα επιδεινώνεται, η έλλειψη πρόσβασης σε κατάλληλη ιατρική φροντίδα εξακολουθεί να επηρεάζει τους αμάχους", ανέφερε στην πλατφόρμα X.

Πηγή: skai.gr

