Το Ισραήλ έχει ξεκινήσει ένα κατασκευαστικό έργο κατά μήκος της γραμμής Alpha που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν από τη Συρία.

Δορυφορικές φωτογραφίες που ανέλυσε το Associated Press αποτυπώνουν την κατασκευή ενός ασφαλτοστρωμένου δρόμου κατά μήκος των συνόρων.

Μάλιστα, σύμφωνα με δήλωση των Ηνωμένων Εθνών στο ΑΡ, τα ισραηλινά στρατεύματα εισήλθαν στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη κατά τη διάρκεια των εργασιών, γεγονός που συνιστά μια παραβίαση των κανόνων κατάπαυσης του πυρός που διέπουν την περιοχή.

Παράλληλα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι ο ισραηλινός στρατός έχει επίσης αρχίσει να κατεδαφίζει χωριά στον Λίβανο, όπου οι ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών έχουν δεχθεί πυρά .

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν σημειωθεί περιστατικά έντονης βίας κατά μήκος της γραμμής Alpha, η οποία οριοθετεί την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ της Συρίας και των κατεχόμενων από το Ισραήλ εδαφών που περιπολούν οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ από το 1974.

Η Συρία, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ από την ίδρυσή του το 1948 και βασίζεται στο Ιράν για υποστήριξη, δεν έχει προχωρήσει σε δηλώσεις σχετικά με το ζήτημα.

Αλλά τα Υψίπεδα του Γκολάν παραμένουν σημείο ανάφλεξης για τις δύο χώρες – καθιστώντας τις όποιες αλλαγές κατά μήκος των συνόρων δυνητικά πολύ πιο ευαίσθητες.

Τι δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες

Εικόνες υψηλής ανάλυσης που τραβήχτηκαν στις 5 Νοεμβρίου από το Planet Labs PBC για το AP δείχνουν μία πάνω από 7,5 χιλιόμετρα κατασκευή κατά μήκος της γραμμής Alpha, ξεκινώντας περίπου 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της ισραηλινής πόλης των Δρούζων, Majdal Shams , όπου μια επίθεση με ρουκέτα τον Ιούλιο σκότωσε 12 παιδιά που έπαιζαν ποδόσφαιρο.

Οι εικόνες δείχνουν μια τάφρο ανάμεσα σε δύο αναχώματα, τμήματα της οποίας φαίνεται να έχουν στρωθεί με φρέσκια άσφαλτο. Φαίνεται επίσης να υπάρχει φράχτης που τρέχει κατά μήκος επίσης προς τη συριακή πλευρά.

Η κατασκευή ακολουθεί μια νοτιοανατολική διαδρομή που ακολούθως κατευθύνεται προς νότο κατά μήκος της γραμμής Alpha και στη συνέχεια κόβει και πάλι νοτιοανατολικά. Οι εικόνες δείχνουν εκσκαφείς και άλλο χωματουργικό εξοπλισμό να σκάβουν κατά μήκος της διαδρομής. Η περιοχή εκτιμάται επίσης ότι είναι γεμάτη με πυρομαχικά και νάρκες που δεν έχουν εκραγεί από συγκρούσεις δεκαετιών.

Τα Ηνωμένα Έθνη διατηρούν μια ειρηνευτική δύναμη στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που ονομάζεται Δύναμη Παρατηρητών Αποδέσμευσης των Ηνωμένων Εθνών ή UNDOF.

«Τους τελευταίους μήνες, η UNDOF παρατήρησε κατασκευαστική δραστηριότητα που διεξάγεται από τον Ισραηλινό Στρατό κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε στο AP ο εκπρόσωπος των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ, Νικ Μπίρνμπακ.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η UNDOF έχει παρατηρήσει σε ορισμένες περιπτώσεις, το προσωπικό των IDF, οι ισραηλινοί εκσκαφείς, άλλος κατασκευαστικός εξοπλισμός και η ίδια η κατασκευή να εισβάλλουν στην περιοχή διαχωρισμού».

Ο Μπίρμπακ πρόσθεσε ότι «καμία στρατιωτική δύναμη, εξοπλισμός ή δραστηριότητα είτε από το Ισραήλ είτε από τη Συρία δεν επιτρέπεται στην περιοχή διαχωρισμού.

Αν και το Ισραήλ δεν έχει παραδεχτεί ότι προχωρά στη συγκεκριμένη κατασκευή, έστειλε μια επιστολή 71 σελίδων τον Ιούνιο στον ΟΗΕ καταγγέλλοντας ότι «Παραβιάσεις της γραμμής Άλφα από τη Συρία και ένοπλη παρουσία στην περιοχή του διαχωρισμού συμβαίνουν καθημερινά». Η επιστολή αναφερόταν σε πολλές υποτιθέμενες παραβιάσεις από Σύρους αμάχους που διέσχιζαν τη γραμμή.

«Οι παραβιάσεις αυτής της συμφωνίας από τη Συρία αυξάνουν μόνο τις εντάσεις στην ήδη ασταθή περιοχή μας», προστίθεται στην επιστολή.

Η Συρία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το Ισραήλ ότι εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του από εδάφη που κατέχει στα Υψίπεδα του Γκολάν. Το Ισραήλ έχει πλήξει επανειλημμένα τη Συρία όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα μετά την έναρξη των πολέμων στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.



