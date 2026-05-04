Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν σήμερα το Ιράν ότι επιτέθηκε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρία του Αμπού Ντάμπι ADNOC το οποίο επιχείρησε να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ.

Μονάδα επιμελητείας της ADNOC ανέφερε πως το Barakah ήταν χωρίς φορτίο όταν υπέστη επίθεση από δύο drones και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

«Τα ΗΑΕ τόνισαν περαιτέρω την ανάγκη το Ιράν να σταματήσει αυτές τις απρόκλητες επιθέσεις, να διασφαλίσει ότι είναι πλήρως δεσμευμένο στην άμεση παύση όλων των εχθροπραξιών, και το πλήρες και άνευ όρων άνοιγμα εκ νέου του Στενού του Ορμούζ», πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ιράν έχει αποκλείσει την είσοδο και έξοδο από τον Κόλπο για τα περισσότερα μη ιρανικά πλοία αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους στις 28 Φεβρουαρίου. Έχει απειλήσει ότι θα επιτεθεί σε πλοία που δεν έχουν λάβει άδεια καθώς θα διέρχονται από τα Στενά, έναν θαλάσσιο δίαυλο από τον οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε νωρίτερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο φέρεται να επλήγη από άγνωστης προέλευσης βλήματα ενώ βρισκόταν περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της Φουτζάιρα των ΗΑΕ.

Πηγή: skai.gr

