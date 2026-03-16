Ετοιμος για εισβολή στον Λίβανο ο IDF

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις περιορισμένης έκτασης σε παραμεθόριες περιοχές του Νοτίου Λιβάνου, ενισχύοντας την προειδοποίηση για πιθανή κατάληψη λιβανικών εδαφών.

Εξετάζεται η ακύρωση της συμφωνίας καθορισμού θαλασσίων ζωνών του 2022 μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και η δημιουργία μόνιμης αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης έως τον ποταμό Λιτάνι.

Η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων περιλαμβάνει πρόταση για αύξηση των επιστρατεύσιμων εφέδρων από 290.000 σε 450.000 κλιμακώνοντας τις προετοιμασίες για ενδεχόμενη εισβολή.

Η σημερινή ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι έχει ήδη αρχίσει χερσαίες επιχειρήσεις περιορισμένης έκτασης σε παραμεθόριες περιοχές του Νοτίου Λιβάνου, ενισχύει το περιεχόμενο επανειλημμένων δηλώσεων του Υπουργού Άμυνας, Ισράελ Κατς, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα προειδοποίησε την κυβέρνηση της Βηρυτού ότι εάν δεν είναι σε θέση να επιβάλει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, τότε το Ισραήλ θα καταλάβει εδάφη για να συστήσει μία μόνιμη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη έως τον ποταμό Λιτάνι.



Η σημερινή εξέλιξη συσχετίζεται με την πρόσφατη ανατίναξη της γέφυρας του ποταμού Λιτάνι, αλλά και με την διαταγή εκκένωσης προς τους κατοίκους των λιβανικών χωριών βορειότερα του ποταμού Ζαχαράνι, με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί η περιοχή μίας ενδεχόμενης επικείμενης ισραηλινής εισβολής, η οποία προσδιορίσθηκε χρονικά από τη συνεδρίαση του ισραηλινού ΚΥΣΕΑ για την τρέχουσα εβδομάδα. Είναι ενδεικτικό ότι, όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα, επιτελείς του στρατού εισηγήθηκαν στην κυβέρνηση Νετανιάχου να αυξήσει άμεσα το μέγιστο όριο επιστρατεύσιμων εφέδρων από 290.000 που είναι σήμερα σε 450.000.

Θα ακυρωθεί η συμφωνία θαλασσίων ορίων Ισραήλ-Λιβάνου;

Πρόσθετα ερωτηματικά για την γενικότερη μεταβολή των περιφερειακών ισορροπιών προκάλεσε χθεσινή δήλωση του Υπουργού Ενέργειας, Έλι Κόεν, ο οποίος, μιλώντας στον στρατιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Galey Tzahal επεσήμανε ότι εξετάζεται πλέον η κατάργηση της συμφωνίας καθορισμού ορίων θαλασσίων ζωνών που είχε υπογράψει το 2022 με τον Λίβανο η κυβέρνηση συνασπισμού των Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ. Εάν η ισραηλινή πλευρά προβεί σε αυτήν την κίνηση, τότε δεν τίθεται εν αμφιβόλω η κυριότητα των λιβανικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα ανοιχτά των ακτών του Νοτίου Λιβάνου και η συμφωνία εκμετάλλευσής τους από την γαλλική TOTAL, αλλά και κρίσιμες πτυχές της συμφωνίας καθορισμού θαλασσίων ορίων μεταξύ Λιβάνου και Κυπριακής Δημοκρατίας, που υπεγράφη στα τέλη Νοεμβρίου 2025.



Οι χθεσινές δηλώσεις Κόεν ερμηνεύονται από Βηρυτό και Παρίσι ως ένα ισχυρό μέσο πίεσης προς τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, αλλά και τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν, να προβούν σε αποφασιστικά μέτρα αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, προκειμένου να αποφευχθεί μία ισραηλινή εισβολή στον Νότιο Λίβανο που θα προκαλέσει ποικίλα τετελεσμένα, όχι μόνο για τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, με πιθανές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά – και ειδικότερα στην γαλλική.

Θα γίνουν απευθείας επαφές;

Πάντως, ενώ μέχρι πρότινος το Ισραήλ απέφευγε να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο άμεσων επαφών Ισραήλ-Λιβάνου στο Παρίσι ή στην Κύπρο, ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν χθες βράδυ στην εφημερίδα HaAretz ότι πράγματι εξετάζεται και αυτή πιθανότητα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Προέδρου Μακρόν να εκτονωθεί η κατάσταση, παρότι η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις πυραυλικές της εκτοξεύσεις και το Ισραήλ τις αεροπορικές του επιδρομές.



Παράλληλα, η πόλωση μεταξύ της κυβέρνησης της Βηρυτού με την οργάνωση Χεζμπολάχ εντείνεται. Το λιβανικό Υπουργείο Εξωτερικών, με σημερινή του ανακοίνωση, ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα επιτρέψει σε καμία ένοπλη οργάνωση να παρασύρει όλη τη χώρα στο χάος».

Πηγή: Deutsche Welle

