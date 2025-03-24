Η συντονιστική επιτροπή της ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας καταδικάζει τις διώξεις σε βάρος της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης, όπως και την απόφαση καθαίρεσης του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου Ιμπραχίμ Οζντέν Κάμπογλου και του δεκαμελούς διοικητικού συμβουλίου του.

Αναλυτικότερα, η συντονιστική επιτροπή «με ομόφωνη απόφασή της, καταδικάζει τις διώξεις σε βάρος της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης και την απόφαση καθαίρεσης του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ιμπραχίμ Οζντέν Κάμπογλου και του δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του με αφορμή την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης, στις 21 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, για τον θάνατο δύο δημοσιογράφων από επίθεση τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη βόρεια Συρία».

Οι διώξεις αυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής, «προσβάλλουν την ελευθερία της έκφρασης και καταπατούν την συνδικαλιστική ελευθερία και την ανεξαρτησία του δικηγορικού λειτουργήματος στην Τουρκία, οι οποίες κατοχυρώνονται και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, μέλος της οποίας είναι και η Τουρκία, και από τον Καταστατικό Χάρτη των Θεμελιωδών Αρχών του Νομικού Επαγγέλματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE)».

Παράλληλα, η συντονιστική επιτροπή επισημαίνει: «H αυτορρύθμιση και ανεξαρτησία του δικηγορικού λειτουργήματος και των νομίμων εκπροσώπων του, συνδέονται αναπόσπαστα με τον υπερασπιστικό ρόλο του δικηγόρου και την καθοριστική σημασία του για την απονομή Δικαιοσύνης και την ύπαρξη και λειτουργία του Κράτους Δικαίου και, συνεπώς, δεν μπορεί να αφαιρούνται με διοικητικές πράξεις και με αντίθετες σε διεθνείς συμβάσεις δικαστικές αποφάσεις».

Ακόμη, η συντονιστική επιτροπή «εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στη Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων, στο οποίο συμμετέχει ως παρατηρητής η αντιπροσωπεία των Δικηγορικών Συλλόγων της Τουρκίας, και όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ευρώπης να σταθούν στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

