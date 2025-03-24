Το δίκτυο του Κατάρ Al Jazeera ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο ενός δημοσιογράφου ο οποίος εργαζόταν για ένα από τα κανάλια του, σε ισραηλινό πλήγμα που είχε στόχο το αυτοκίνητό του στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Χοσάμ Σαμπάτ εργαζόταν για το Al Jazeera Mubasher, την αραβόφωνη υπηρεσία απευθείας μετάδοσης, διευκρίνισε το δίκτυο. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας επιβεβαίωσε τον θάνατό του, όπως και τον θάνατο του Μοχάμεντ Μανσούρ, εργαζομένου του τηλεοπτικού δικτύου Palestine Today, της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, σε άλλο πλήγμα στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών του θύλακα, το αυτοκίνητο του Χοσάμ Σαμπάτ επλήγη μετά τη στοχοθέτησή του από μη επανδρωμένο αεροσκάφος το απόγευμα ενώ βρισκόταν σε ένα πρατήριο βενζίνης στη Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο άκρο του θύλακα.

Ο Μοχάμεντ Μανσούρ σκοτώθηκε σήμερα το πρωί σε αεροπορικό πλήγμα εναντίον της κατοικίας του στη Χαν Γιούνις, στον νότο.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ διευκρίνισε ότι τα ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα περίπου δέκα οχήματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Το συνδικάτο των Παλαιστινίων δημοσιογράφων κατήγγειλε "μια νέα σφαγή εναντίον των δημοσιογράφων" και "ένα έγκλημα πολέμου" που αποσκοπεί στο να "τρομοκρατήσει όλους αυτούς που κομίζουν το μήνυμα της ελευθερίας της έκφρασης".

Στις 15 Μαρτίου, τέσσερις δημοσιογράφοι -- ένας ρεπόρτερ και τρεις φωτορεπόρτερ -- σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στη Μπέιτ Λάχια, στον βορρά.

Εκείνη την ημέρα εργάζονταν για μια φιλανθρωπική οργάνωση και ένας μεταξύ αυτών ειδικευόταν στις φωτογραφίες από δρόνους, διευκρίνισε η πολιτική προστασία.

Περισσότεροι από 206 δημοσιογράφοι, άνδρες και γυναίκες, και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος ξέσπασε μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το Συνδικάτο των Παλαιστινίων δημοσιογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

