Μετά την κατάθεση της Γκιλέιν Μάξγουελ, καταδικασμένης συνεργού του Τζέφρι Επστάιν, στην επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων για την πολύκροτη υπόθεση, σειρά έχει σήμερα η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η Παμ Μπόντι θα παρουσιασθεί σήμερα ενώπιον της επιτροπής, όπου αναμένεται να δεχθεί πιέσεις για την «μεροληπτική» διαχείριση των αρχείων Επστάιν από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Επίσης, είναι πιθανόν η Μπόντι να αντιμετωπίσει ερωτήσεις σχετικά με την ανάμειξη του υπουργείου της στις αντιμεταναστευτικές επιχειρήσεις της ICE στην Μινεσότα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Ρενέ Γκουντ και του Αλεξ Πρέτι.

Κατηγορείται για απόκρυψη στοιχείων και «κουκούλωμα», επικαλούμενη νομικά προνόμια

Μέλη του Κονγκρέσου, ανάμεσά τους και Ρεπουμπλικανοί, έχουν επικρίνει το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των στοιχείων που περιέχονται στους φακέλους έχουν αποκρυφτεί ή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, παρά τον νόμο που ορίζει ότι το σύνολο των φακέλων πρέπει να δοθεί στην δημοσιότητα.

Στα τέλη του Ιανουαρίου, το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε την «τελευταία παρτίδα» επί συνόλου 3 εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων φέρνοντας στο προσκήνιο νέα πρόσωπα που διατηρούσαν επαφές με τον περιώνυμο καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Ωστόσο, μέλη του Κονγκρέσου επικρίνουν το γεγονός ότι η απάλειψη ονομάτων και στοιχείων από τα δημοσιευμένα έγγραφα υπερβαίνουν τα οριζόμενα από τον νόμο που το Κονγκρέσο ψήφισε σχεδόν ομόφωνα τον Νοέμβριο.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης παρακράτησε μεγάλο όγκο εγγράφων επικαλούμενο νομικά προνόμια.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την Παμ Μπόντι απαντά ότι ο έλεγχος των εγγράφων έγινε με όρους διαφάνειας και ότι η απόκρυψη στοιχείων έγινε για να προστατευθούν τα θύματα.

Ωστόσο, ορισμένα ονόματα θυμάτων του Τζέφρι Επστιν αποκαλύφθηκαν στα έγγραφα αυτά, ενώ μαύρη ταινία κάλυψε ονόματα θυτών.

Η Παμ Μπόντι θα επιχειρήσει με την σημερινή της κατάθεση να υπερασπισθεί το έργο της στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο έχει προσαρμόσει στον Τραμπ και την πολιτική του ατζέντα.

Η παράδοση της ανεξαρτησίας του υπουργείου στην διεξαγωγή ποινικών ερευνών κατέρρευσε από την στιγμή που στράφηκε σε έρευνες βεντέτας κατά πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ.

Για παράδειγμα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης επιχείρησε ανεπιτυχώς να ασκήσει δίωξη κατά του πρώην επικεφαλής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς. Και οι δύο είχαν διεξαγάγει έρευνες κατά του Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.