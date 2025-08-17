Sky News: Ο Ζελένσκι ρισκάρει ξανά με «ενέδρα» στον Λευκό Οίκο, αλλά πρέπει να είναι πρόθυμος για ειρηνευτικές συνομιλίες

Δεν θα υπάρξει κόκκινο χαλί ούτε αεροπορική παρέλαση αλλά και ούτε και χειροκροτήματα όταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φτάσει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά η πικρή ανάμνηση της τελευταίας του επίσκεψης στο Λευκό Οίκο θα κυριαρχεί στις σκέψεις του Ουκρανού προέδρου, όπως σημειώνει το Sky News.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ τον χλεύασε επειδή δεν φορούσε κοστούμι και του είπε ότι δεν «είχε τα χαρτιά», πριν τον διώξει πρόωρα από τον Λευκό Οίκο, όπως έναν κακό πελάτη που τον πετάνε έξω από το μπαρ.

Ο Ζελένσκι γνωρίζει ότι ρισκάρει με μια ακόμη «ενέδρα» στο Οβάλ Γραφείο, αλλά πρέπει να δείξει ότι είναι πρόθυμος για ειρηνευτικές συνομιλίες, από φόβο μήπως χαρακτηριστεί ως «εμπόδιο» στην επίτευξη λύσης.

Αρχικά, στο Κίεβο επικρατούσε συγκρατημένος ενθουσιασμός μετά τη συνάντηση κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, καθώς φαινόταν ότι δεν είχε επιτευχθεί κάποια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Κρεμλίνου χωρίς την παρουσία της Ουκρανίας, όπως αρχικά φοβούνταν στο Κίεβο και στην Ευρώπη.

Αλλά αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία εξαφανίστηκε γρήγορα μετά από μια δήλωση του Τραμπ. Στην έξαψη μιας συνάντησης με τον Πούτιν, φάνηκε να έχει εγκαταλείψει το μοναδικό βασικό σημείο που του είχαν επισημάνει οι Ευρωπαίοι ηγέτες: Ότι πρέπει να υπάρξει μια άνευ όρων εκεχειρία στην Ουκρανία ως απόλυτη αφετηρία για μια μόνιμη λύση.

Ο Τραμπ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητη η κατάπαυση του πυρός. «Ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας... είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία», έγραψε στον λογαριασμό του στο Truth Social. Η δήλωση αυτή προκάλεσε σοκ στο Κίεβο. Πολλοί στην Ουκρανία και αλλού πιστεύουν ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο ακόμα και θα χρησιμοποιήσει το στρατιωτικό της πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης για να πιέσει την Ουκρανία σε παρατεταμένες διαπραγματεύσεις ώστε να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη.

Εν τω μεταξύ, η σφαγή των Ουκρανών θα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή από τον Τραμπ, ο οποίος πριν από τη συνάντηση με ον Ρώσο πρόεδρο και μετά από πιέσεις από Ευρωπαίους ηγέτες είχε δηλώσει ότι δεν θα ήταν ευχαριστημένος αν ο Πούτιν δεν συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός, απειλώντας με «σοβαρές συνέπειες».

Ωστόσο, οι αναφορές υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ λαμβάνει στα υπόψη τη ρωσική θέση. Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι, παρουσίασε την πρόταση του Πούτιν η Ουκρανία να παραχωρήσει περαιτέρω εδάφη, με αντάλλαγμα το τέλος του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει, χωρίς αμφιβολία, στενοχωρηθεί που είδε τον Πούτιν να χαίρει τέτοιας θερμής υποδοχής, σε αντίθεση με τον τρόπο που έγινε δεκτός ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Στο μυαλό του Τραμπ όλα είναι ένας διαγωνισμός προσωπικότητας, και ενώ δείχνει προφανή σεβασμό στον Πούτιν, περιφρονεί τον Ζελένσκι. Αυτό κάνει τη θέση του Ουκρανού προέδρου πολύ δύσκολη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.