Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει σήμερα τις συνθήκες εργασίας μεταναστών που απασχολούνται σε καταστήματα και αποθήκες της αλυσίδας λιανικής Carrefour στη Σαουδική Αραβία.

Από την πλευρά της, η εταιρεία Ματζίντ αλ Φουτάιμ (MAF), που αντιπροσωπεύει το μεγάλο franchise του γαλλικού γίγαντα των σούπερ μάρκετ στο Ντουμπάι, αμφισβητεί την έκθεση της Διεθνούς Αμηνστίας.

«Οι εργαζόμενοι δεν αντιμετωπίζονται σαν ανθρώπινα όντα»

Εξήντα και πλέον ώρες εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, «κατά παραβίαση» της νομοθεσίας της Σαουδικής Αραβίας, απλήρωτες υπερωρίες, υποψίες για «εξαναγκαστική εργασία» σε μέρα ρεπό: η Διεθνής Αμνηστία, που είχε καταγγείλει στα τέλη του 2023 τις συνθήκες εργασίας στις αποθήκες του αμερικανικού κολοσσού Amazon στο βασίλειο του Κόλπου, αυτή τη φορά έκανε έρευνα στα καταστήματα και στις αποθήκες της αλυσίδας Carrefour στη χώρα.

Η ΜΚΟ υπογραμμίζει στην έκθεση που δημοσιοποιεί σήμερα ιδίως τη μαρτυρία εργαζόμενου σε αποθήκη, του «Ανάντ» (δεν πρόκειται για το πραγματικό του όνομα), που τόνισε πως «στα καταστήματα Carrefour, οι εργαζόμενοι δεν αντιμετωπίζονται σαν ανθρώπινα όντα».

Συγκέντρωσε μαρτυρίες συνολικά 17 εργαζομένων από την Ασία, κυρίως από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν, που απασχολούν υπεργολάβοι, ιδίως οι εταιρείες Αλ Μουτάιρι και Μπάσμα, και δουλεύουν σε εγκαταστάσεις στο Ριάντ, στην Τζέντα και στη Νταμάμ.

Η Διεθνής Αμνηστία συμπέρανε πως η Carrefour και η MAF «συνέβαλαν και επωφελήθηκαν από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταφεύγοντας σε εξωτερικούς προμηθευτές χωρίς να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους» και χωρίς να λάβουν εγγυήσεις πως οι υπεργολάβοι τους τηρούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Τι απαντά η εταιρία

Τη διαχείριση των καταστημάτων και των αποθηκών έχει αναλάβει το ιστορικό franchise της Carrefour στη Μέση Ανατολή (από το 1995), η MAF.

Η Carrefour διαβεβαίωσε την Παρασκευή το Γαλλικό Πρακτορείο πως ζήτησε από τη MAF να διενεργήσει «εσωτερικές έρευνες» για τους υπεργολάβους και τους υπαλλήλους στη Σαουδική Αραβία έπειτα από επικοινωνία που είχε με τη Διεθνή Αμνηστία στα μέσα αυτής της χρονιάς.

«Οι πρώτες έρευνες δεν επιβεβαίωσαν» τα στοιχεία της Αμνηστίας, όμως έφεραν στο φως «άλλα προβλήματα», που αφορούσαν «τη στέγαση, την εκπαίδευση, την τήρηση ωραρίων» και «έγιναν διορθωτικές ενέργειες», ανέφερε η γαλλική εταιρεία λιανικής.

Όταν τους ζήτησε σχόλιο για την έκθεση της Αμνηστίας το Γαλλικό Πρακτορείο, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν απάντησαν αμέσως.

Τον Οκτώβριο του 2023, η ΜΚΟ είχε καταγγείλει την «ελεεινή» μεταχείριση μεταναστών εργαζομένων σε αποθήκες της Amazon στη Σαουδική Αραβία.

Ο αμερικανικός κολοσσός ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι κατέβαλε αποζημιώσεις 1,9 εκατ. δολαρίων σε πάνω από 700 συμβασιούχους εργαζόμενους στη Σαουδική Αραβία, που είχαν υποστεί παραβιάσεις δικαιωμάτων τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.