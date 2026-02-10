Ο βασιλιάς Κάρολος είναι έτοιμος να υποστηρίξει τη βρετανική αστυνομία, καθώς οι αρχές εξετάζουν μια αναφορά ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ φέρεται να μοιράστηκε εμπιστευτικό υλικό με τον Τζέφρι Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώην πρίγκιπα ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η τελευταία δέσμη αρχείων του Έπσταϊν που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία προκάλεσε νέα έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, φαίνεται να αποκαλύπτει ότι έστειλε εμπιστευτικό υλικό στον Έπσταϊν το 2010, σημειώνει το CNN.

Αργά τη Δευτέρα, ένας εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος «έχει εκφράσει με σαφήνεια, με λόγια και με πρωτοφανείς ενέργειες, τη βαθιά του ανησυχία για τις κατηγορίες που συνεχίζουν να έρχονται στο φως σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ».

«Αν και οι συγκεκριμένες καταγγελίες πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον κ. Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, αν μας προσεγγίσει η Αστυνομία του Thames Valley, είμαστε έτοιμοι να τους υποστηρίξουμε, όπως θα περίμενε κανείς», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, μοιράστηκε επίσημα βρετανικά εμπορικά έγγραφα με τον Τζέφρι Eπστάιν το 2010, διαρρέοντας πληροφορίες στον σεξουαλικό εγκληματία ως εκ του ρόλου του ως κυβερνητικού απεσταλμένου, φαίνεται να δείχνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ο 65χρονος πρώην πρίγκιπας βρίσκεται υπό εξονυχιστικό έλεγχο εδώ και χρόνια λόγω της φιλίας του με τον Έπσταϊν, σχέση η οποία του κόστισε τη θέση του στη βασιλική οικογένεια, τους τίτλους και την κατοικία. Ο Άντριου αρνείται ότι έχει κάνει οτιδήποτε επιλήψιμο και δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια μετά την πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση φακέλων της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

