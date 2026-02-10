Γερμανία: Αύξηση των επιθέσεων με πολιτικά κίνητρα εναντίον δημοσιογράφων

Οι επιθέσεις με πολιτικά κίνητρα εναντίον δημοσιογράφων ή μέσων ενημέρωσης στη Γερμανία καταγράφουν απότομη άνοδο, αποκαλύπτει κυβερνητική απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση που έθεσε το κόμμα Die Linke (Η Αριστερά).

Η αστυνομία κατέγραψε 818 επιθέσεις με πολιτικά κίνητρα εναντίον δημοσιογράφων ή ΜΜΕ σε εθνική κλίμακα το διάστημα μεταξύ της 1ης Απριλίου 2024 και της 30ής Νοεμβρίου 2025, συμπεριλαμβανομένων 89 βίαιων ενεργειών, κατά την απάντηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Περίπου το ένα τρίτο των υποθέσεων αυτών (244) συνδέθηκε με την άκρα δεξιά, ενώ 78 συνδέθηκε με την άκρα αριστερά, 153 με ξένα ιδεολογικά κίνητρα και 31 με θρησκευτικούς λόφους. Σε ακόμη 312 υποθέσεις αυτής της φύσης, τα αίτια καταχωρίστηκαν απλά στην κατηγορία «άλλο» ως προς το κίνητρο.

Οι αριθμοί αυτοί αναφέρθηκαν από τα ομόσπονδα γερμανικά κρατίδια στην διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών της ομοσπονδιακής αστυνομίας (BKA) ως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Τα δεδομένα αποκαλύπτουν σημαντική αύξηση των υποθέσεων της φύσης αυτής σε σύγκριση με το 2023, όταν είχαν καταγραφτεί κάπου 290, ή κατά μέσον όρο 24 τον μήνα, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα Rheinische Post.

Με βάση τα νεότερα δεδομένα, ο μέσος όρος των υποθέσεων αυτών σχεδόν διπλασιάστηκε, έχει φθάνει τις χονδρικά 41 τον μήνα.

Ο Ντάβιντ Σλίσινγκ, εκπρόσωπος της παράταξης Die Linke για ζητήματα που αφορούν τα ΜΜΕ στη γερμανική κάτω Βουλή, χαρακτήρισε την τάση που αποκαλύπτουν οι αριθμοί πολύ ανησυχητική. «Το επίπεδο των βίαιων επιθέσεων και των ποινικών αδικημάτων σε βάρος δημοσιογράφων έχει φθάσει σε σοκαριστικά μεγάλο ύψος. Οι ομοσπονδιακές και οι κρατιδιακές αρχές πρέπει να αναλάβουν δράση άμεσα και να κάνουν πολλά περισσότερα για να προστατευτεί το έργο του Τύπου», τόνισε στη Ράινισε Ποστ.

Το παράρτημα στη χώρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporter Ohne Grenzen στα γερμανικά) επισήμανε επίσης τις απειλές και τους εκφοβισμούς σε βάρος δημοσιογράφων σε έκθεσή του, τονίζοντας πως πολλοί επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης βλέπουν την υποβάθμιση και την απονομιμοποίηση της δημοσιογραφικής δουλειάς ως μείζονα απειλή.

Το γερμανικό παράρτημα της RSF ανέφερε πως κατέγραψε και επαλήθευσε 55 επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων ή ΜΜΕ το 2025, αριθμό μειωμένο από την αμέσως προηγούμενη χρονιά, όταν έκανε λόγο για 89.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

