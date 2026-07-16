Στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Stoiximan Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε κατά την έναρξη της εκδήλωσης για την κλήρωση του πρωταθλήματος της σεζόν 2026-27:

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Να έχουμε μια καλή σεζόν χωρίς προβλήματα και με καλή διαδικασία. Σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ όσους βοήθησαν στη σημερινή εκδήλωση. Στην πρώτη μου ημέρα ως πρόεδρος θα σας πω δύο λέξεις για το τι σκοπεύω να κάνω: Ο βασικός στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Έχουμε συγκεκριμένη ιδέα και σκέψεις. Θα πιέσουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση να μας δώσουν περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Μας το είχαν υποσχεθεί όταν τους είχαμε παρουσιάσει ένα πλάνο. Αυτό δεν έγινε. Ελπίζουμε να γίνει τώρα. Θα το προσπαθήσουμε. Πρέπει να βρούμε έσοδα και για τη δεύτερη κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε οι λιγότερο εμπορικές ομάδες να γίνουν πιο ανεξάρτητες για να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Να έχουμε μια καλή σεζόν χωρίς προβλήματα και με καλή διαδικασία. Σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ όσους βοήθησαν στη σημερινή εκδήλωση.

Στην πρώτη μου ημέρα ως πρόεδρος θα σας πω δύο λέξεις για το τι σκοπεύω να κάνω: Ο βασικός στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Έχουμε συγκεκριμένη ιδέα και σκέψεις. Θα πιέσουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση να μας δώσουν περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Μας το είχαν υποσχεθεί όταν τους είχαμε παρουσιάσει ένα πλάνο. Αυτό δεν έγινε. Ελπίζουμε να γίνει τώρα. Θα το προσπαθήσουμε.

Πρέπει να βρούμε έσοδα και για τη δεύτερη κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε οι λιγότερο εμπορικές ομάδες να γίνουν πιο ανεξάρτητες για να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου».

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