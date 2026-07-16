Η Uber εξαγοράζει τη γερμανική Delivery Hero

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αμερικανική Uber προχωρά στην εξαγορά της γερμανικής Delivery Hero έναντι σχεδόν 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτώντας ένα από τα μεγαλύτερα βήματα της στον χώρο του delivery.

Η συμφωνία επηρεάζει την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς οι πλατφόρμες efood και Foody ανήκουν στον γερμανικό όμιλο Delivery Hero.

Η Delivery Hero, παρά τη θέση της ως ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών διανομής φαγητού παγκοσμίως, αντιμετώπισε χρόνια οικονομικών δυσκολιών και συνεχείς ζημίες προτού φτάσει στη συμφωνία εξαγοράς.

Μετά από χρόνια ζημιών, η Delivery Hero περνά στην Uber. Η συμφωνία επηρεάζει Ελλάδα και Κύπρο, μιας και οι εταιρείες efood και Foody ανήκουν στον γερμανικό όμιλο.Η αμερικανική Uber κάνει ένα από τα μεγαλύτερα βήματα στην ιστορία της στον χώρο του delivery, προχωρώντας στην εξαγορά της γερμανικής Delivery Hero έναντι σχεδόν 13 δισεκατομμυρίων ευρώ.



Η συμφωνία έρχεται έπειτα από χρόνια οικονομικών δυσκολιών για τη βερολινέζικη εταιρεία, η οποία κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών διανομής φαγητού παγκοσμίως, χωρίς όμως να μπορέσει να αφήσει πίσω τις συνεχείς ζημίες.

Πηγή: Deutsche Welle

Συμφωνία 13 δισ. ευρώΗ Uber, που ήδη κατείχε σημαντικό ποσοστό των μετοχών της Delivery Hero, προσφέρει 41,50 ευρώ ανά μετοχή για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχό της. Η αποτίμηση της συμφωνίας αγγίζει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας έναν από τους ισχυρότερους ομίλους στον παγκόσμιο κλάδο μεταφορών και διανομών.Από το Βερολίνο στην UberΗ Delivery Hero δεν δραστηριοποιείται πλέον στη Γερμανία. Διαθέτει όμως ισχυρή παρουσία σε δεκάδες χώρες της Ασίας, της Νότιας Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, μέσω γνωστών εμπορικών σημάτων όπως η Foodora. Η Uber εκτιμά ότι η ένωση των δύο δικτύων θα της επιτρέψει να επεκτείνει περαιτέρω την παγκόσμια εμβέλειά της.Παρά την αλλαγή ιδιοκτησίας, η Uber δεσμεύτηκε να διατηρήσει την έδρα της Delivery Hero στο Βερολίνο και να μην προχωρήσει σε αλλαγές στο προσωπικό της γερμανικής πρωτεύουσας τουλάχιστον έως το 2029.Τι αλλάζει για Ελλάδα και ΚύπροΗ συμφωνία έχει όμως και ελληνική διάσταση. Παράλληλα με την εξαγορά, η Delivery Hero σχεδιάζει να αποχωρήσει από τις δραστηριότητές της σε 14 χώρες, όπου ανταγωνίζεται απευθείας την Uber Eats. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η Ελλάδα (efood), αλλά και η Κύπρος (Foody).Τις συγκεκριμένες δραστηριότητες πρόκειται να αποκτήσει το επενδυτικό σχήμα SSW Partners με έδρα τη Νέα Υόρκη, έναντι 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή θεωρείται ότι διευκολύνει την έγκριση της εξαγοράς από τις αρχές ανταγωνισμού.Η μάχη για κερδοφορία συνεχίζεταιΗ πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Delivery Hero, Κρίστιν Σκόγκεν Λουντ, παραδέχθηκε ότι ο κλάδος των παραδόσεων γίνεται ολοένα πιο απαιτητικός. Όπως είπε, η αγορά βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις οικονομίες κλίμακας και στα δίκτυα διανομής, γεγονός που καθιστά στρατηγικής σημασίας τη συνεργασία με έναν ισχυρό εταίρο.Η Delivery Hero κατέγραφε για χρόνια ζημίες, με μοναδική εξαίρεση το 2019, όταν η πώληση των δραστηριοτήτων της στη Γερμανία της απέφερε σημαντικά έκτακτα κέρδη. Μετά την άνθηση των ηλεκτρονικών παραγγελιών κατά την πανδημία, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε και οι πιέσεις των επενδυτών αυξήθηκαν.Από την πλευρά τους, οι επικεφαλής των δύο εταιρειών παρουσίασαν τη συμφωνία ως το επόμενο βήμα για τη δημιουργία μιας ακόμα μεγαλύτερης διεθνούς πλατφόρμας, η οποία θα παρέχει υπηρεσίες μεταφορών και διανομών σε εκατομμύρια καταναλωτές σε ορισμένες από τις πιο δυναμικές αγορές του κόσμου.Πηγή: dpa

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