Ανυπομονησία για την «Οδύσσεια» που κάνει σήμερα πρεμιέρα στην Ελλάδα: «Περιμένω κάτι διαφορετικό από τον Όμηρο»

Ενθουσιασμός επικρατεί στις τάξεις των σινεφίλ, μικρών και μεγάλων, για την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, που από σήμερα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες. Από το απόγευμα έχουν αρχίσει να συρρέουν σε θερινά σινεμά αλλά και κλειστές αίθουσες προκειμένου να διαπιστώσουν τι ισχύει από όλα όσα έχουν γραφτεί για την πολυαναμενόμενη παραγωγή.

Ρόζα: «Ήρθα στην πρεμιέρα για να μην φάω spoiler – Ήθελα να σεβαστώ τις IMAX κάμερες»

Ανάμεσα στους πρώτους θεατές που έσπευσαν στις αίθουσες ήταν η Ρόζα, η οποία εξήγησε στο Orange Press Agency ότι η επιλογή της να βρεθεί στην πρεμιέρα ήταν απολύτως συνειδητή, κυρίως για να προστατευτεί από τις διαδικτυακές αποκαλύψεις.



«Ήρθα αρχικά να τη δω σε πρεμιέρα για να μη φάω spoiler, γιατί είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ πλέον στο ίντερνετ», αναφέρει. Η ίδια δηλώνει ότι έχει υψηλές προσδοκίες: «Έχω μεγάλα expectations κυρίως για το κομμάτι και της σκηνοθεσίας και της τεχνοτροπίας και το σέβομαι απόλυτα αυτό, οπότε νομίζω ότι θα δω κάτι πάρα πάρα πολύ καλό» ανέφερε αρχικά.



Όπως εξηγεί, δεν περιμένει μια πιστή ιστορική καταγραφή, αλλά μια καλλιτεχνική προσέγγιση: «Δεν πιστεύω ότι θα είναι τελείως κατ' αντιστοιχία (σ.σ.: με το κείμενο του Ομήρου). Θεωρώ όμως ότι είναι στην ευχέρεια του κάθε σκηνοθέτη, γιατί μιλάμε για ένα καλλιτεχνικό έργο στην τελική, να αποδώσει και με το δικό του τρόπο, αφήνοντας την πινελιά του».



Παράλληλα, η Ρόζα επέλεξε να αποφύγει τα θερινά σινεμά για την πρώτη προβολή, προτιμώντας την ελεγχόμενη ακουστική και εικόνα μιας κλειστής αίθουσας.



«Ήθελα να τη δω και σε κλειστό χώρο και όχι σε κάποιο θερινό για να μην την "σκοτώσω" ας πούμε, γιατί έχει πέσει πολύ δουλειά, οπότε προτιμώ η πρώτη προβολή μου να είναι μέσα σε μια αίθουσα με τα κατάλληλα στοιχεία της απόδοσης. [...] Έχω διαβάσει ότι έχει γίνει κατ' αποκλειστικότητα με κάμερες IMAX, οπότε ήθελα να σεβαστώ τον κόπο του σκηνοθέτη στην εικόνα και στον ήχο», καταλήγει, προσθέτοντας με χαμόγελο ότι η αγάπη της για το σινεμά ενισχύεται και από τη μητέρα της, η οποία ασχολείται ενεργά με τον χώρο.

Δημήτρης: «Περιμένω κάτι διαφορετικό από τον μύθο του Ομήρου»

Στον αντίποδα, ο Δημήτρης αποφάσισε να δει την ταινία εντελώς αυθόρμητα, καθώς ενημερώθηκε για την προβολή κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όμως η ιδέα και μόνο τον κέντρισε αμέσως.



«Η αλήθεια είναι πως τελευταία στιγμή έμαθα για την ταινία. Ήθελα να έρθω να τη δω, μου αρέσει σαν ιδέα. [...] Περιμένω η αλήθεια να είναι λίγο διαφορετικό από τον μύθο, το πώς το είχε πει ο Όμηρος», δηλώνει στο Orange Press Agency.

Αν και ο ίδιος δεν ανήκει στους τακτικούς θαμώνες των κινηματογράφων –πηγαίνει σινεμά «δύο με τρεις φορές το χρόνο»– η συγκεκριμένη θεματολογία τον αγγίζει ιδιαίτερα:



«Μου αρέσει γενικά σαν ιστορία η Οδύσσεια. Θα έχει ενδιαφέρον πιστεύω να δούμε και πώς το έχουν γυρίσει και οι ηθοποιοί και όλα. Δεν ξέρω τι αλλαγές έχουν κάνει, αλλά έχω έρθει προετοιμασμένος για όλα. Γενικά μου αρέσουν οι καλλιτεχνικές αλλαγές, αρκεί να μην είναι τεράστιες. Δηλαδή να έχουν και μια βάση στον μύθο, να μην είναι τελείως διαφορετικές».

Πηγή: skai.gr

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