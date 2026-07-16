Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επέστρεψε στην αίθουσα συνεντεύξεων την Πέμπτη, για πρώτη φορά από τότε που πήρε άδεια μητρότητας.

🚨 NOW: Press secretary Karoline Leavitt just WALKED OUT and said tonight's primetime Trump address is about massive election integrity



"Tonight at 9PM ET, President Trump will deliver a MAJOR ADDRESS to the nation on protecting the integrity of our elections."



She's back from… pic.twitter.com/tih43LFlLL July 16, 2026

Η Λέβιτ πραγματοποίησε την τελευταία συνέντευξη Τύπου στις 24 Απριλίου, πριν πάρει άδεια και γεννήσει την κόρη της την 1η Μαΐου.

Επέστρεψε στη δουλειά της στον Λευκό Οίκο στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Η επιστροφή της Καρολάιν Λέβιτ έρχεται πριν από την εθνική ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης.

Πηγή: skai.gr

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