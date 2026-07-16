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Επέστρεψε στον Λευκό Οίκο η Καρολάιν Λέβιτ μετά τη γέννηση της κόρης της - Δείτε βίντεο

Η επιστροφή της Καρολάιν Λέβιτ έρχεται πριν από την εθνική ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης

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Λέβιτ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επέστρεψε στην αίθουσα συνεντεύξεων την Πέμπτη, για πρώτη φορά από τότε που πήρε άδεια μητρότητας. 

Λέβιτ

Η Λέβιτ πραγματοποίησε την τελευταία συνέντευξη Τύπου στις 24 Απριλίου, πριν πάρει άδεια και γεννήσει την κόρη της την 1η Μαΐου.

Λέβιτ

Επέστρεψε στη δουλειά της στον Λευκό Οίκο στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Η επιστροφή της Καρολάιν Λέβιτ έρχεται πριν από την εθνική ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ  Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης.

Λέβιτ

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κάρολαϊν Λέβιτ Λευκός Οίκος
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