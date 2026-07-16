Ισραηλινά ΜΜΕ: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την επόμενη εβδομάδα

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες, μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ισραηλινή πλευρά εκτιμά ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αρχίσουν να πλήττουν και μη στρατιωτικές υποδομές στο Ιράν, σε συνέχεια των τελευταίων προειδοποιήσεων του Αμερικανού προέδρου. Μέχρι σήμερα, τα αμερικανικά πλήγματα έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα σφοδρά πλήγματα τις επόμενες ημέρες, προειδοποιώντας ότι από την επόμενη εβδομάδα στο στόχαστρο μπορεί να βρεθούν σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες, εφόσον η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ενεργειακοί στόχοι θα αποτελέσουν το τελευταίο στάδιο της κλιμάκωσης, αλλά δεν απέκλεισε τελικά την προσβολή τους.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ «προετοιμάζεται για κλιμάκωση της σύγκρουσης και είναι έτοιμο για κάθε σενάριο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη χώρα», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η μέχρι στιγμής εκτίμηση είναι πως η αντιπαράθεση παραμένει περιορισμένη και ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί άμεσο μέρος της.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Channel 12, το Κατάρ έχει καταθέσει νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την αποκλιμάκωση της έντασης.

Επικαλούμενο δύο Άραβες διπλωμάτες, το ισραηλινό δίκτυο αναφέρει ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει θετικά την πρόταση, θεωρώντας ότι είναι σχετικά ευνοϊκή για τις θέσεις της. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, μετά την υποβολή της πρότασης έχουν σταματήσει και οι επιθέσεις κατά του Κατάρ.



Πηγή: skai.gr

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