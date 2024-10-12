Ένα αερόστατο θερμού αέρα χτύπησε πάνω σε έναν ραδιοφωνικό πύργο και στη συνέχεια κατέρρευσε στην Αλμπουκέρκη, στο Νέο Μεξικό, κατά τη διάρκεια του διάσημου φεστιβάλ της πόλης. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά σε 20 χρόνια που ένα αερόστατο έρχεται σε επαφή με τον πύργο.

«Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί», δήλωσε ο Kevin Carhart, επρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μπερναλίλο. Το αερόστατο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, προσγειώθηκε με ασφάλεια σε χωράφι αφού χτύπησε στον πύργο.

Ο πύργος εκπέμπει ραδιοσήμα για KKOB-AM.

Το αερόστατο S-57A της Aerostar International Inc. απογειώθηκε από το πάρκο στο πλαίσιο του 52ου ετήσιου Διεθνούς Φεστιβάλ Balloon Albuquerque, δήλωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας, η οποία διερευνά το περιστατικό.

Δεν ήταν ξεκάθαρο πόσο ψηλός ήταν ο πύργος.

Το 2004, ένα αερόστατο με σχήμα που έμοιαζε στο πρόσωπο του Smokey Bear τυλίχτηκε γύρω από ραδιοφωνικό πύργο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, αναγκάζοντας τον πιλότο και δύο επιβάτες να κατέβουν σκαρφαλώνοντας στον πύργο. Ένας εκπρόσωπος του φεστιβάλ επιβεβαίωσε στο Associated Press ότι είναι ο ίδιος πύργος στον οποίο προσέκρουσε το αερόστατο την Παρασκευή.

Ένα αερόστατο έπεσε σε γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην Αλμπουκέρκη την τρίτη ημέρα του φεστιβάλ, αφήνοντας σχεδόν 13.000 πολίτες χωρίς ρεύμα για σχεδόν μία ώρα.

Η γιορτή είναι ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα γεγονότα στον κόσμο, προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες θεατές κάθε φθινόπωρο στο Νέο Μεξικό για να θαυμάσουν πάνω από 100 μπαλόνια σε έντονα χρώματα και μοναδικά σχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.