Μ. Ανατολή: Βολές της Διεθνούς Αμνηστίας κατά του Βερολίνου

Η πίεση προς τη γερμανική κυβέρνηση αυξάνεται αναφορικά με τη στάση της προς το Ισραήλ και συνολικά αναφορικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ειδικά μετά την υπόσχεση του καγκελάριου Όλαφ Σολτς από το βήμα της γερμανικής βουλής αυτή την εβδομάδα για συνέχιση των γερμανικών εξαγωγών εξοπλιστικών συστημάτων προς το Ισραήλ.



Και βέβαια μετά τα ισραηλινά πυρά στο αρχηγείο της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL), που φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Ιδιαίτερη πίεση ασκήθηκε από δημοσιογράφους προς τους εκπροσώπους της καγκελαρίας και του γερμανικού υπ. Εξωτερικών και κατά το χθεσινό κυβερνητικό μπρίφιγκ στο Βερολίνο, ως προς τη στάση της κυβέρνησης και ως προς την εξέταση των προϋποθέσεων για τις αποστολές όπλων. Βασικοί όροι για να δοθεί πράσινο φως σε αντίστοιχες αποστολές είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.



Σήμερα η Διεθνής Αμνηστία Γερμανίας επιρρίπτει στη γερμανική κυβέρνηση μονομέρεια ως προς τη στάση που τηρεί αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνει η Γενική Γραμματέας του γερμανικού παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, Γιούλια Ντούχροφ, μιλώντας στη γερμανική ραδιοφωνία DLF, η γερμανική κυβέρνηση δεν κατονομάζει αντίστοιχες ενέργειες του Ισραήλ ως αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο, γεγονός που κατά την ίδια βλάπτει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυσχεραίνει την εργασία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.



Όπως επισημαίνει στο δίκτο DLF η Ντούχροφ, η γερμανική «κρατική επιταγή» της απροϋπόθετης στήριξης του Ισραήλ που διέπει τις διμερείς σχέσεις (Staatsräson) δεν θα πρέπει να τίθεται πάνω από το δίκαιο. Καλεί μάλιστα το Βερολίνο να ζητήσει εκ νέου άμεση κατάπαυση του πυρός και να σταματήσει τις αποστολές όπλων, μέχρις ότου αρθεί ο κίνδυνος διάπραξης εγκλημάτων πολέμου.

Σφοδρές διεθνείς αντιδράσεις

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν έκρινε από την πλευρά του «απολύτως απαράδεκτο» κυανόκρανοι να «στοχοθετούνται σκόπιμα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις» και προειδοποίησε ότι η Γαλλία «δεν θα ανεχθεί» νέα πυρά, σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Μεσογειακών Κρατών-Μελών της ΕΕ (Med9) στην Κύπρο. Ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε ακόμα ότι «η διακοπή των εξαγωγών όπλων» που χρησιμοποιούνται στη Γάζα και στον Λίβανο είναι «ο μοναδικός μοχλός» για να δοθεί τέλος στις συγκρούσεις που μαίνονται εκεί. Παράλληλα το γαλλικό υπ. Εξωτερικών κάλεσε στο Παρίσι τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό στον Λίβανο.



Οι δέκα χώρες, μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασαν επίσης «βαθιά ανησυχία» μετά τις επιθέσεις αυτές και «υπογράμμισαν ότι οποιαδήποτε σκόπιμη επίθεση κατά των δυνάμεων διατήρησης της ειρήνης συνιστούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».



Σήμερα εξάλλου ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Σάιμον Χάρις κάλεσε το Ισραήλ να λάβει υπόψη του τις «ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας» και να «σταματήσει» τα πυρά κατά των στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο.

Μπάιντεν: Να σταματήσουν τα πυρά εναντίον της UNIFIL

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει να πουλά όπλα στο Ισραήλ, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. «Υπό το πρίσμα όλων όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, είναι επείγον να σταματήσει η διεθνής κοινότητα να εξάγει όπλα στην ισραηλινή κυβέρνηση», είπε, μιλώντας μετά τη συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο στη Ρώμη. «Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να επικρίνω και να καταδικάσω τις επιθέσεις που πραγματοποιούν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ενάντια στην αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο», πρόσθεσε ο Σάντσεθ.



O Iταλός υπ. Άμυνας Γκίντο Κροσέτο κατηγορεί επίσης το Ισραήλ ανοιχτά για «σφοδρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», οι οποίες δεν «νομιμοποιούνται» από την επίκληση οποιασδήποτε «στρατιωτικής αναγκαιότητας». Μάλιστα όπως είπε το βράδυ της Πέμπτης από τη Ρώμη ενδεχομένως να πρόκειται για «εγκλήματα πολέμου», με την Ιταλία να ζητά από το Ισραήλ άμεσα εξηγήσεις.



Χθες, Παρασκευή, η φωνή του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προστέθηκε σε αυτές πολλών άλλων διεθνώς που επέκριναν τα ισραηλινά πυρά εναντίον στρατιωτών της UNIFIL. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους:«Θα ζητήσετε από το Ισραήλ να σταματήσει να πλήττει τις δυνάμεις διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ;» ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ασφαλώς, απολύτως».



Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το περιστατικό εξφράζοντας τη βαθιά λύπη του, σύμφωνα με την γερμανική ιστοσελίδα tagesschau.de, του πρώτου προγράμματος της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης. Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις το περιστατικό θα διερευνηθεί σε βάθος σε ανώτατο επίπεδο.



Πηγές: DLF, dpa, ap, Tagesschau.de, RND

