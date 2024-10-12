Όταν δύο λευκές γραμμές καπνού σχηματίζονται στον ουρανό κοντά στην πρώτη γραμμή στην ανατολική Ουκρανία, σημαίνει συνήθως ένα πράγμα. Ρωσικά αεροσκάφη πρόκειται να επιτεθούν.

Το τι έγινε παραμένει αναπάντητο, σύμφωνα με το BBC: Ένα ρωσικό πολεμικό αεροπλάνο κατέρριψε ένα άλλο στα λεγόμενα φιλικά πυρά 20 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή ή ένα ουκρανικό τζετ κατέρριψε ένα ρωσικό αεροπλάνο;

Οι Ουκρανοί στρατιώτες προβληματίστηκαν και σύντομα συνειδητοποίησαν από τα πεσμένα απομεινάρια, ότι είχαν γίνει μάρτυρες της καταστροφής του νεότερου όπλου της Ρωσίας, του μαχητικού αεροσκάφους stealth S-70.

Το drone «Κυνηγός» και το αεροσκάφος που το κυνήγησε

Δεν πρόκειται για συνηθισμένο drone. Με το όνομα Okhotnik (Κυνηγός), αυτό το βαρύ, drone είναι τόσο μεγάλο όσο ένα μαχητικό αεροσκάφος αλλά χωρίς πιλοτήριο. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί και οι προγραμματιστές του ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει όμοιό του σε όλο τον κόσμο.

Sukhoi S-70 Okhotnik Russia's Next Generation Stealth Combat Drone is Here?🇷🇺💥🔥 pic.twitter.com/3erfKym4U6 — Maerte 🦁👑♌️🐾🐾👩🏽🐰🍀☘️🟩🟥🐓⭐️⭐️🇫🇷 (@patrickmaerte) October 5, 2024

Σε βίντεο, ωστόσο, καταγράφεται ένα δεύτερο ρωσικό αεροσκάφος Su-57, το οποίο φαίνεται να το κυνηγά.

Το ρωσικό αεροπλάνο μπορεί να προσπαθούσε να αποκαταστήσει επαφή με το drone, αλλά καθώς και οι δύο πετούσαν σε ουκρανική ζώνη αεράμυνας, πιθανόν ελήφθη απόφαση να καταστραφεί το Okhotnik για να μην καταλήξει στα χέρια του εχθρού.

Ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο έχουν σχολιάσει επίσημα τι συνέβη στους ουρανούς κοντά στην Κοστυαντίνιβκα. Ωστόσο, οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι Ρώσοι πιθανότατα έχασαν τον έλεγχο του drone τους, πιθανώς λόγω εμπλοκής από τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου της Ουκρανίας.

Αυτός ο πόλεμος έχει δει πολλά drones, αλλά τίποτα σαν το ρωσικό S-70.

Ζυγίζει περισσότερους από 20 τόνους και φημολογείται ότι έχει αυτονομία 6.000 χλμ.

Αυτά τα θανατηφόρα όπλα χρησιμοποιούν δορυφορική πλοήγηση για να γίνουν ακόμα πιο επικίνδυνα.

Τι έκανε λοιπόν το Okhotnik πετώντας με ένα τζετ Su-57; Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα της αεροπορίας Anatoliy Khrapchynskyi με έδρα το Κίεβο, το πολεμικό αεροσκάφος μπορεί να μετέδωσε σήμα από επίγεια βάση στο drone για να αυξήσει την έκταση της λειτουργίας του.

Η αποτυχία του stealth drone είναι αναμφίβολα ένα μεγάλο πλήγμα για τον ρωσικό στρατό. Επρόκειτο να βγει στην παραγωγή φέτος, αλλά σαφώς το drone δεν είναι έτοιμο.

Τέσσερα πρωτότυπα S-70 πιστεύεται ότι έχουν κατασκευαστεί και είναι πιθανό αυτό που ανατινάχθηκε στον ουρανό πάνω από την Ουκρανία να ήταν το πιο προηγμένο από τα τέσσερα.

Το drone κρύβει πολλές πληροφορίες ακόμα

Παρόλο που καταστράφηκε, οι ουκρανικές δυνάμεις μπορεί ακόμα να είναι σε θέση να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες για το Okhotnik.

«Μπορεί να μάθουμε αν έχει δικά της ραντάρ για να βρίσκει στόχους ή αν τα πυρομαχικά είναι προ-προγραμματισμένα με συντεταγμένες πού να χτυπήσουν», εξηγεί ο Ανατόλι Κραπτσίσνκι.

Απλά μελετώντας εικόνες από το σημείο της συντριβής, πιστεύει ότι είναι σαφές ότι οι δυνατότητες μυστικότητας του drone είναι μάλλον περιορισμένες.

🔥💥🇷🇺🔥💥O primeiro teste do drone russo S-70 Okhotnik falhou e o drone foi abatido. pic.twitter.com/MncAATz9ff — Vladimir Putin (@RobertoRussia) October 5, 2024

Αναμφίβολα τα συντρίμμια θα ερευνηθούν από Ουκρανούς μηχανικούς και τα ευρήματά τους θα περάσουν στους δυτικούς εταίρους του Κιέβου.

Και όμως, αυτό το περιστατικό δείχνει ότι οι Ρώσοι δεν στέκονται στάσιμοι, βασιζόμενοι στο τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό τους και στα συμβατικά όπλα.

Εργάζονται σε νέους και πιο έξυπνους τρόπους για να πολεμήσουν. Και αυτό που απέτυχε σήμερα μπορεί να πετύχει την επόμενη φορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.