Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ θα ταξιδέψει στο Παρίσι, το Λονδίνο και το Ικαλούιτ την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να «ενδυναμώσει» τη σχέση του έθνους του με τους στενούς του συμμάχους και να επιβεβαιώσει την ασφάλειά του στην Αρκτική, ανέφερε το γραφείο του σε ανακοίνωσή του το Σάββατο.

«Η επίσκεψή μου στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ενισχύσει τους εμπορικούς και αμυντικούς δεσμούς με δύο από τους ισχυρότερους και πιο αξιόπιστους εταίρους μας και η επίσκεψή μου στο Νούναβουτ θα είναι μια ευκαιρία να ενισχύσω την κυριαρχία και την ασφάλεια της Αρκτικής του Καναδά», είπε στη δήλωση.

Ο Κάρνεϊ ορκίστηκε πρωθυπουργός του Καναδά την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

