Ο Τραμπ περιορίζει τον ρόλο του Κέλογκ για τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά τη ρωσική παρέμβαση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι διορίζει τον Κιθ Κέλογκ ως ειδικό απεσταλμένο του για την Ουκρανία, περιορίζοντας το χαρτοφυλάκιο του απόστρατου στρατηγού μετά τις αναφορές ότι παραγκωνίστηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας κατόπιν αιτήματος του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την αλλαγή ως θετική εξέλιξη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία ανακοίνωσε τον νέο ρόλο του Κέλογκ, ο οποίος στο παρελθόν ήταν ειδικός απεσταλμένος του προέδρου τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Ρωσία.

«Ο στρατηγός Κέλογκ, ένας εξαιρετικά σεβαστός στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, θα συναλλάσσεται απευθείας με τον (Ουκρανό) πρόεδρο Ζελένσκι, και την ουκρανική ηγεσία», ανέφερε ο Τραμπ στο Truth Social. "Τους γνωρίζει καλά και έχουν μια πολύ καλή σχέση συνεργασίας μεταξύ τους. Συγχαρητήρια στον στρατηγό Κέλογκ!"

Ο Κέλογκ είχε αρχικά επιλεγεί για να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων και να συμβάλει στον τερματισμό του τριετούς πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρώτη θέση του Κέλογκ τον Νοέμβριο, διακήρυξε ότι οι δύο άνδρες θα εξασφάλιζαν από κοινού «ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΣΩ ΙΣΧΥΟΣ». Τον Φεβρουάριο, ο Κέλογκ συμβουλεύτηκε Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ τελειοποιούσε ένα σχέδιο για την επίλυση της σύγκρουσης.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, ο ρόλος και η ίδια η παρουσία του Κέλογκ στις συνομιλίες φέρεται να είχε μειωθεί, ακόμη και όταν άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του συμβούλου εθνικής ασφάλειας Μάικ Γουόλτς και του ειδικού απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ παρευρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου.

Ο Κέλογκ αποκλείστηκε από τις συνομιλίες στο Ριάντ κατόπιν αιτήματος του Κρεμλίνου, το οποίο θεωρούσε ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην Ουκρανία, ανέφερε την Πέμπτη το NBC News.

Τουλάχιστον ανεπίσημα, αναμένεται να αναβαθμιστεί περαιτέρω ο ρόλος του Γουίτκοφ. Ο Γουίτκοφ , ο οποίος έχει ήδη βοηθήσει στην απελευθέρωση του Αμερικανού δασκάλου Marc Fogel μετά από χρόνια κράτησης στη Ρωσία, επιδιώκει την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, ενώ παράλληλα συμμετέχει στις συνομιλίες με τη Ρωσία.

Ο Κέλογκ , σφοδρός επικριτής της εξωτερικής πολιτικής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της προσέγγισης του πολέμου στην Ουκρανία, υπηρέτησε σε διάφορους ρόλους κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μεταξύ άλλων ως προσωπάρχης και εκτελεστικός γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Απόστρατος υποστράτηγος του αμερικανικού στρατού, είχε προηγουμένως ταχθεί υπέρ της ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας για να αποθαρρυνθούν οι ρωσικές επιθέσεις στη χώρα.

