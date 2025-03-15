Το ήξερες ότι στη Γερμανία υπάρχουν ειδικές θέσεις στάθμευσης για γυναίκες από το 1990;

Στη Γερμανία, εδώ και δεκαετίες, υπάρχουν ειδικές θέσεις στάθμευσης αποκλειστικά για γυναίκες, γνωστές ως Frauenparkplätze (γυναικείες θέσεις πάρκινγκ). Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 και είχε ως στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στις γυναίκες, ιδιαίτερα σε υπόγεια και σκοτεινά πάρκινγκ, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παρενόχλησης ή επίθεσης και στατιστικά εκεί δέχονταν οι γυναίκες τις περισσότερες επιθέσεις εναντίον τους.

Γιατί δημιουργήθηκαν αυτές οι θέσεις;

Η ιδέα για τις γυναικείες θέσεις πάρκινγκ προέκυψε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των γυναικών, κυρίως τη νύχτα. Το 1990, η γερμανική κυβέρνηση ψήφισε έναν νόμο που έδινε τη δυνατότητα στις πόλεις και στους διαχειριστές των πάρκινγκ να δημιουργήσουν ειδικές θέσεις για γυναίκες, ώστε να μειώσουν τους κινδύνους εγκληματικότητας σε απομονωμένους χώρους στάθμευσης.

Αυτές οι θέσεις βρίσκονται σε φωτεινά σημεία, κοντά στις εισόδους και εξόδους των πάρκινγκ, καθώς και κοντά σε κάμερες ασφαλείας ή σημεία όπου υπάρχει προσωπικό φύλαξης.

Πού βρίσκονται αυτές οι θέσεις;

Οι Frauenparkplätze υπάρχουν σε πολλά δημόσια και ιδιωτικά πάρκινγκ στη Γερμανία, όπως:

Σε εμπορικά κέντρα

Σε υπόγεια πάρκινγκ

Σε σιδηροδρομικούς σταθμούς

Σε αεροδρόμια

Σε νοσοκομεία

Η σήμανση είναι συνήθως ένα μπλε ή ροζ σήμα με τη φιγούρα μιας γυναίκας, και οι θέσεις είναι λίγο μεγαλύτερες για να διευκολύνουν τη στάθμευση.

Οι θέσεις αυτές δεν είναι αυστηρά δεσμευμένες μόνο για γυναίκες, καθώς δεν υπάρχει νομική απαγόρευση για τους άντρες να σταθμεύσουν εκεί. Ωστόσο, θεωρείται σεβασμός προς την πρωτοβουλία να τις χρησιμοποιούν αποκλειστικά γυναίκες.

Αν και η πρωτοβουλία είχε θετικό αντίκτυπο, υπήρξαν και αντιδράσεις:

Κριτική για διάκριση: Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι γυναικείες θέσεις είναι μια μορφή διάκρισης και δεν επιλύουν πραγματικά το πρόβλημα της ασφάλειας.

Αναποτελεσματικότητα: Άλλοι θεωρούν ότι αντί να υπάρχουν ξεχωριστές θέσεις, θα ήταν καλύτερο να βελτιωθεί γενικά η ασφάλεια στα πάρκινγκ για όλους.

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των γυναικών εκτιμά την ύπαρξη αυτών των θέσεων, καθώς τους προσφέρουν μια επιπλέον αίσθηση ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

