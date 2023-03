Καρέ-καρέ η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο σοκολάτας στην Πενσιλβάνια - Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια τεράστια έκρηξη που έγινε χθες Παρασκευή 24.3.2023 στο εργοστάσιο της R.M. Palmer Company στο Δυτικό Ρέντινγκ, πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 100 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας, ενώ 6 άνθρωποι αγνοούνται.

BREAKING: Massive #explosion at the RMPalmer Factory in West Redding. Our weather cameras caught the explosion. Almost at the scene to learn more from police. RMPalmer is a big chocolate candy maker, and makes a lot of Easter candy. @FOX29philly pic.twitter.com/Jgpjbyt7fN