O ανεμοστρόβιλος «Supercell» ισωπέδωσε το Μισισιπή και άφησε 23 νεκρούς - Εικόνες απόλυτης καταστροφής

Η καταστροφική καταιγίδα και ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος "Supercell" που έπληξε το βράδυ της Παρασκευής την αγροτική περιοχή του Μισισιπή άφησε πίσω του 23 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και ισοπεδωμένες περιοχές με τους διασώστες να ανασύρουν συνεχώς ανθρώπους από τα ερείπια.

