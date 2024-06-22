Βλάβη στο σύστημα υδροδότησης, στο νησί Κάπρι της Νότιας Ιταλίας, προκάλεσε ολιγόωρη ταλαιπωρία των τουριστών. Σειρά επισκεπτών που περίμεναν να επιβιβαστούν σε πλοιάρια, για να μεταβούν από την Νάπολη στο γνωστό κοσμικό νησί της Κάτω Ιταλίας, αναγκάσθηκαν να περιμένουν στην αποβάθρα, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

Αρχικά, αποφασίσθηκε ότι θα μπορούσαν να ταξιδέψουν για το νησί μόνον οι τουρίστες που είχαν ήδη κάνει κράτηση σε ξενοδοχεία.

Αργά το απόγευμα, όμως, ο νομάρχης της Νάπολης, Μικέλε Ντι Μπάρι, ανακοίνωσε ότι η βλάβη, η οποία οφειλόταν σε αέρα στο εσωτερικό των σωληνώσεων, αποκαταστάθηκε και ότι στο Κάπρι, μέσα στις επόμενες ώρες σήμερα το βράδυ, θα ξαναρχίσει κανονικά η παροχή νερού σε σπίτια, ξενοδοχεία και εμπορικές επιχειρήσεις. Σε πολλούς από τους τουρίστες που δεν μπόρεσαν να αναχωρήσουν, επεστράφησαν τα χρήματα του εισιτηρίου από τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, ενώ αρκετοί άλλοι αναμένεται να μεταβούν στο νησί αργότερα σήμερα, και αύριο το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

