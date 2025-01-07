Ναυάγιο με μετανάστες σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, ανατολικά της Ρόδου και συγκεκριμένα στον Όρμο Λαδικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Λιμενικό έχει εντοπίσει μέχρι στιγμής δυο νεκρούς και έχει περισυλλέξει άλλα 63 άτομα.

Στην περιοχή συνεχίζονται οι έρευνες, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, από ένα πλωτό και ένα ναυαγοσωστικό σκάφος αλλά και από ιδιώτες δύτες για τον εντοπισμό τυχών αγνοουμένων.

Πηγή: skai.gr

