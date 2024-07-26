Απέσυρε η Βρετανία την «ένσταση» κατά του διεθνούς εντάλματος σύλληψης του Νετανιάχου

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η νέα κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε να μην προχωρήσει τη διαδικασία υποβολής ένστασης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΠ) αναφορικά με το αίτημα έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.

Τον Μάιο ο επικεφαλής εισαγγελέας του δικαστηρίου της Χάγης, ο Βρετανός Καρίμ Καν, είχε πει ότι εκκινεί τη διαδικασία για την έκδοση των ενταλμάτων κατά των Ισραηλινών πολιτικών αξιωματούχων και κατά τριών ηγετών της Χαμάς.

Η προηγούμενη βρετανική κυβέρνηση είχε διατυπώσει την αντίθεσή της προς την κίνηση του εισαγγελέα και είχε ετοιμάσει προς κατάθεση στο ΔΠΠ ένα αίτημα για παροχή γραπτών παρατηρήσεων ως προς το κατά πόσο το δικαστήριο «έχει δικαιοδοσία επί Ισραηλινών υπηκόων σε περιπτώσεις στις οποίες η Παλαιστίνη δεν μπορεί να έχει ποινική δικαιοδοσία επί Ισραηλινών υπηκόων με βάση τις συμφωνίες του Όσλο».

Σήμερα, στη λήξη της διορίας που είχε το Λονδίνο να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας, εκπρόσωπος του νέου πρωθυπουργού σερ Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε αρχικά πως η προηγούμενη κυβέρνηση του Ρίσι Σούνακ δεν είχε υποβάλει επισήμως την ένσταση πριν από τις εκλογές της 4ης Ιουλίου.

Πρόσθεσε πως η νέα κυβέρνηση δεν θα επιδιώξει τη συνέχιση της διαδικασίας. «(Η κυβερνητική απόφαση) συνάδει με τη μακροχρόνια θέση μας ότι πρόκειται για θέμα που εναπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.

Τόνισε δε ότι η απόφαση δεν συνιστά ούτε υιοθέτηση ούτε απόρριψη της διαδικασίας του ΔΠΠ κατά του κ. Νετανιάχου: «Η κυβέρνηση πιστεύει σθεναρά στο κράτος δικαίου και στον διαχωρισμό των εξουσιών».



