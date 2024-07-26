Καναδάς-πυρκαγιές: Ο Τριντό μιλά για "συγκλονιστικές εικόνες" και ζητεί να σταλεί βοήθεια από το εξωτερικό

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό έκανε λόγο για "συγκλονιστικές εικόνες" μετά την πυρκαγιά σε ένα τμήμα της πόλης Τζάσπερ, η οποία βρίσκεται στον δυτικό Καναδά, στην καρδιά ενός πολύ δημοφιλούς εθνικού πάρκου, που έχει πληγεί από πολλές δασικές πυρκαγιές.

"Περισσότεροι από 400 πυροσβέστες από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, το Μεξικό και τη Νότια Αφρική είναι καθοδόν προς τον Καναδά για να βοηθήσουν τις ομάδες μας στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών στην Αλμπέρτα", έγραψε στην πλατφόρμα X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

