Με άκρως επικριτική γλώσσα σχολίασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο αμερικανικό Κογκρέσο. Τον χαρακτήρισε «Χίτλερ της εποχής μας» και «χασάπη», και επιτέθηκε κατά των Αμερικανών γερουσιαστών και βουλευτών που τον χειροκρότησαν.

Μιλώντας σε εκδήλωση για το τουρκικό πρόγραμμα ενίσχυσης της υψηλής τεχνολογίας, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχτές Τετάρτη, ενώπιον της κοινής συνεδριάσης των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου. «Από τις 7 Οκτωβρίου, οι άνθρωποι παρακολουθούν από μακριά τη δολοφονία μωρών σαν να βλέπουν κινηματογραφική ταινία. Ο δολοφόνος τους Νετανιάχου χειροκροτείται στις ΗΠΑ. Τι είδους έργο είναι αυτό; Είναι δυνατόν να το καταλάβει κανείς αυτό; Τι γίνεται με τη δημοκρατία, τι γίνεται με την ελευθερία, τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Υποστήριξε ακόμη ότι «το σημερινό παγκόσμιο σύστημα, το οποίο δημιουργήθηκε για να προστατεύσει τα συμφέροντα των νικητών του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, έχει αρχίσει να λήγει. Αρκεί να κοιτάξουμε τις κρίσεις του πρόσφατου παρελθόντος για να δείξουμε ότι το σύστημα έχει ήδη υψώσει τη σημαία της χρεοκοπίας. Η σύγκρουση στη Συρία διαρκεί 13 χρόνια, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, το Σουδάν βρίσκεται σε αναταραχή πριν σταθεροποιηθεί η Υεμένη, 40.000 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα και η γενοκτονία δεν έχει αποτραπεί εδώ και 10 μήνες».

Συνεχίζοντας, στράφηκε κατά των Αμερικανών νομοθετών: «Σκεφτείτε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων χειροκροτεί αυτούς που έσφαξαν σχεδόν 40.000 ανθρώπους».

«Από τη μία πλευρά, υπάρχει ένα κύμα χειροκροτημάτων εκεί. Όχι να σταματήσουν τη σφαγή, βρισκόμαστε ενώπιον ενός φαινομένου απώλειας της λογικής και συνείδησης, από εκείνους που φιλοξένησαν στο Κογκρέσο τους και χειροκρότησαν όρθιοι 57 φορές την παραληρηματική ομιλία του χασάπη. Αυτοί που στα λόγια δίνουν μαθήματα δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, δεν ντρέπονται αυτοί που ανυψώνουν τον Χίτλερ της εποχής μας. Δεν κοκκινίζουν, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει συμπόνια. Δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για την ειρήνη. Δεν υπάρχει καμία προσπάθεια να ενισχυθεί η ελπίδα της ανθρωπότητας. Γινόμαστε μάρτυρες μιας κατάστασης τρέλας στην οποία ο καταπιεστής τιμάται για τη σκληρότητά του και τα δικαιώματα των καταπιεσμένων αγνοούνται» δήλωσε σε έντονο ύφος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Καταλήγοντας υποστήριξε ότι όλα αυτά δείχνουν ότι «οι χώρες που μπορούν να σταθούν δυνατές, να σταθούν όρθιες με τις δικές τους δυνάμεις έχουν την ευκαιρία να βγουν με επιτυχία από το χάος το οποίο συγκλονίζει εκ βάθρων το παγκόσμιο σύστημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.