Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα για την επιτάχυνση των επενδύσεων και της παραγωγής στον τομέα της άμυνας, ώστε η ΕΕ να ανταποκριθεί καλύτερα στις τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, όπως περιγράφεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή άμυνα ­­­– ετοιμότητα με ορίζοντα το 2030.

Τα μέτρα, τα οποία καθορίζονται σε δέσμη μέτρων αμυντικής ετοιμότητας, έχουν στόχο να βοηθήσουν τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία να κλιμακώσουν τις αμυντικές ικανότητες και υποδομές τους ώστε να επιτύχουν τα επίπεδα ετοιμότητας που απαιτούνται για την προετοιμασία και, ως εκ τούτου, την αποτροπή συγκρούσεων υψηλής έντασης. Τα μέτρα μειώνουν τη γραφειοκρατία, διευκολύνουν τις επενδύσεις σε αμυντικές ικανότητες και παρέχουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στη βιομηχανία. Διευκολύνουν επίσης την πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ.

