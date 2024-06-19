Καναδάς: Στις «τρομοκρατικές» οργανώσεις τους Φρουρούς της Επανάστασης

Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συμπεριλάβει τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, στη λίστα που έχει καταρτίσει με «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

«Η κυβέρνησή μας αποφάσισε να συμπεριλάβει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στη λίστα των τρομοκρατικών οντοτήτων, βάσει του ποινικού κώδικα», ανακοίνωσε ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ντόμινικ Λεμπλάν.

Η Οτάβα θεωρεί πως η Τεχεράνη έχει επιδείξει «περιφρόνηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα» και «επιθυμία να αποσταθεροποιήσει τη διεθνή τάξη».

Κατόπιν της συγκεκριμένης απόφασης, ο Καναδάς μπορεί πλέον να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία και να ασκήσει δίωξη σε βάρος μελών του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο βρίσκεται επίσης στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ από το 2019.

Η λίστα του Καναδά με τις «τρομοκρατικές» οργανώσεις περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Αλ Κάιντα, το Ισλαμικό Κράτος, την Μπόκο Χαράμ, τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και τους Ταλιμπάν. Η Δύναμη Κοντς, βραχίονας των Φρουρών της Επανάστασης, ήταν ήδη στη συγκεκριμένη λίστα.

Ο Καναδάς είναι μεταξύ των χωρών που έχουν προσφύγει κατά του Ιράν στο Διεθνές Δικαστήριο ζητώντας να λογοδοτήσει η Τεχεράνη για την κατάρριψη ουκρανικού Boeing το 2020 και να καταβάλει αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων.

Επιπροσθέτως, μετά το κύμα διαδηλώσεων που πυροδότησε στο Ιράν ο θάνατος της Μαχσά Αμινί το 2022, η Οτάβα απαγόρευσε την είσοδο στον Καναδά σε περίπου 10.000 ιρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων αρκετών μελών του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

