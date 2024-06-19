BBC: Η εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε την προσέγγιση του Πούτιν για τη Βόρεια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα θεωρείται συχνά ως ένα κράτος παρίας, κλειστό από τον κόσμο. Αλλά για δεκαετίες είχε βαθιές, αν και ταραχώδεις, σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα.



Η σχέση της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία είχε υποχωρήσει τα χρόνια μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αναφέρει η αναλύτρια Τζιν Λι στο podcast The Global Story του BBC.



Η Πιονγιάνγκ είχε γίνει «σχεδόν εξ ολοκλήρου εξαρτώμενη» από την Κίνα για το 90% του εμπορίου της τις τελευταίες δεκαετίες, σχολιάζει.



Αλλά η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία άλλαξε την προσέγγιση του Πούτιν στη Βόρεια Κορέα.



Ο Κρίστιαν Ντέιβις, ανταποκριτής των Financial Times στη Σεούλ, σχολιάζει από πλευράς του: «Η Βόρεια Κορέα δεν κάνει πολλά πράγματα καλά. Αλλά μπορεί να κατασκευάσει όπλα, μπορεί να τα κατασκευάσει σε κλίμακα και παίρνουν τον πόλεμο πολύ σοβαρά».



Η Κίνα θα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις μεταξύ Κιμ Γιονγκ Ουν και Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτει ο Λι. «Η Βόρεια Κορέα προσπαθεί να αξιοποιήσει έναν γείτονα εναντίον του άλλου. Κερδίζουν την εύνοια ενός ηγέτη εις βάρους του άλλου».

Ο Πούτιν επισκέφθηκε την Πιονγιάνγκ για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2000. Ο Πούτιν επισκέφθηκε τον τάφο του ιδρυτή της ΛΔΚ Κιμ Ιλ Σουνγκ και κατέθεσε λουλούδια στο μνημείο του Σοβιετικού Στρατού. Όσο για τον Κιμ Γιονγκ Ιλ, έχει επισκεφθεί τη Ρωσία τρεις φορές το 2001, το 2002 και το 2011.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.