Συγγενείς προσκυνητών, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν κατά τη διάρκεια του χατζ στη Σαουδική Αραβία, τους αναζητούσαν σήμερα στα νοσοκομεία, φοβούμενοι το χειρότερο μετά τον θάνατο 900 και πλέον πιστών κατά τη διάρκεια αυτού του μεγάλου ετήσιου προσκυνήματος των μουσουλμάνων. Οι περισσότεροι θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα.

Η πλειονότητα των προσκυνητών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του χατζ, το οποίο πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Μέκκα -- την πιο ιερή πόλη του Ισλάμ, στη δυτική Σαουδική Αραβία -- ήταν αιγυπτιακής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με 'Άραβα διπλωμάτη, ο απολογισμός των νεκρών Αιγυπτίων στο χατζ ανέρχεται σε τουλάχιστον 600. «Όλοι οι θάνατοι (που ανακοινώθηκαν λίαν προσφάτως) οφείλονται στη ζέστη», καθώς η μέγιστη θερμοκρασία έφθασε τους 51,8 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίτερα άλλοι διπλωμάτες είχαν κάνει λόγο για τουλάχιστον 323 Αιγύπτιους που πέθαναν κατά τη διάρκεια του χατζ, στο οποίο συμμετείχαν σχεδόν 1,8 εκατ. άνθρωποι φέτος, οι περισσότεροι είχαν ταξιδέψει από το εξωτερικό.

Ο νέος αιγυπτιακός απολογισμός αυξάνει σε 922 τον συνολικό αριθμό των νεκρών που έχουν υπολογιστεί έως τώρα στο χατζ, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει στοιχείων που παρείχαν διάφορες χώρες.

Η 70χρονη Μαμπρούκα μπιντ Σουσάνα, από την Τυνησία, αγνοείται από το Σάββατο, όταν είχε κορυφωθεί το προσκύνημα στο όρος Αραφάτ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο σύζυγός της, Μοχάμαντ.

Καθώς δεν ήταν εγγεγραμμένη και δεν είχε επίσημη άδεια για το χατζ, δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση σε κλιματιζόμενους χώρους που δίνουν στους προσκυνητές τη δυνατότητα να δροσιστούν ύστερα από ώρες προσευχής στο ύπαιθρο. «Είχε ζεσταθεί τόσο πολύ και δεν είχε κανένα μέρος για να κοιμηθεί. Την αναζήτησα μέσα σε όλα τα νοσοκομεία. Και έως τώρα δεν έχω κανένα νέο της», είπε.

Mέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύσθηκαν από φωτογραφίες και εκκλήσεις

Δεν είναι ο μόνος που χρειάζεται απεγνωσμένα πληροφορίες. Το Facebook και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν από φωτογραφίες αγνοουμένων και εκκλήσεις για πληροφορίες.

Η Αιγύπτια Γάντα Μαχμούντ Νταουούντ αγνοείται από το Σάββατο.

«Έλαβα ένα τηλεφώνημα από την κόρη της στην Αίγυπτο που μου ζήτησε να δημοσιεύσω ένα μήνυμα στο Facebook το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει να την βρούμε», είπε ένας οικογενειακός φίλος που κατοικεί στη Σαουδική Αραβία και ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Δεν τη βρήκαμε στον κατάλογο των θανόντων, κάτι που μας δίνει ελπίδες ότι είναι ακόμα ζωντανή».

Καύσωνας

Το χατζ είναι ένας από τους πέντε πυλώνες του Ισλάμ και κάθε μουσουλμάνος, που έχει τα οικονομικά μέσα, πρέπει να το κάνει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του.

Οι ημερομηνίες του χατζ καθορίζονται σύμφωνα με το μουσουλμανικό ημερολόγιο, το οποίο βασίζεται στους σεληνιακούς κύκλους, και τα τελετουργικά γίνονται τα τελευταία χρόνια κάτω από θερμοκρασίες καύσωνα.

Το προσκύνημα αυτό υφίσταται όλο και περισσότερο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, προειδοποίησε σαουδαραβική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, η οποία διαπίστωσε ότι οι θερμοκρασίες στις τοποθεσίες όπου πραγματοποιούνται τα τελετουργικά αυξάνονται κατά 0,4 βαθμούς Κελσίου κάθε δεκαετία. Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές προσπαθούν να κάνουν το χατζ με παράτυπα μέσα, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν για να λάβουν επίσημες άδειες, οι οποίες συχνά είναι ακριβές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

